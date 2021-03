Corinthians x Universidad de Chile: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Decisão de terceiro lugar da Libertadores feminina acontece neste domingo (19), às 17h (de Brasília); saiba como assistir ao vivo na TV e na internet

Favorito ao bicampeonato da Libertadores feminina, o Corinthians foi eliminado nos pênaltis para o América de Cali na semifinal e agora joga na disputa de terceiro lugar do torneio. O adversário do Alvinegro será a equipe da Universidad de Chile e o jogo aocntece neste domingo (21), às 17h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada, e no Facebook Watch da página da Conmebol, na internet.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Corinthians x Universidad de Chile DATA Domingo, 21 de março de 2021 LOCAL Estádio José Amalfitani - Buenos Aires, ARG HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Corinthians tem mais um desafio na Libertadores Feminina / Foto: Reprodução/Twiiter Corinthians

A Conmebol TV, serviço de pay-per-view da Libertadores, na TV fechada, e o Facebook Watch da página da Conmebol, na internet, vão transmitir duelo deste domingo (21), às 17h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Corinthians vencia o jogo contra o América de Cali por 1 a 0, gol de Tamires aos 12 minutos do segundo tempo, até os 46 minutos da etapa final, quando a equipe colombiana empatou o jogo. Na decisão por pênaltis, o alvinegro desperdiçou duas cobranças e perdeu a decisão. O gol do América foi o único em toda a competição que a defesa corintiana sofreu.

A Universidad de Chile também foi eliminada nos pênaltis. La U empatou sem gols com a Ferroviária e, nas penalidades, a equipe brasileira levou a melhor com vitória por 7 a 6.

Provável escalação do Corinthians: Tainá; Katiuscia, Pardal, Poliana, Tamires; Andressinha, Gabi Zanotti, Victoria Albuquerque, Adriana; Giovanna Crivelari, Gabi Nunes.

Provável escalação do Universidad de Chile: Campos; Guerrero, Ramírez, Oviedo, Groff, López, Gutiérrez, Zamora, González, Pinilla, Sánchez.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 7 x 0 Santiago Morning Libertadores 14 de março de 2021 Corinthians 1 (3) x (4) 1 América de Cali Libertadores 17 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Napoli Campeonato Brasileiro 28 de março de 2021 A definir Ferroviária x Corinthians Campeonato Brasileiro 31 de março de 2021 A definir

UNIVERSIDAD DE CHILE