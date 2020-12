Corinthians x Taubaté sub-20: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

As equipes se enfrentam nesta sexta-feira (11), pelas quartas de final do Paulistão sub-20; veja como acompanhar ao vivo na internet

Depois de um empate por 0x0 e uma vitória do por 4x2, e Taubaté voltam a se encontrar no Campeonato Pualista sub-20, desta vez pelas quartas de final da competição. O jogo será nesta sexta-feira (11), às 15h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo da FPF TV, no MyCujoo. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Corinthias x Taubaté DATA Sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 LOCAL Fazendinha - , SP HORÁRIO 15h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo da FPF TV, no MyCujoo. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Para chegar às quartas de final, o Timão goleou o Oeste por 4 a 0 nas oitvas, enquanto o Taubaté foi a Campinas e bateu o por 1 a 0. Os dois estiveram juntos na fase de grupos do Paulista sub-20, mas desta vez é mata-mata, quem ganhar vai à semifinal, quem perder está fora.

O Corinthians, por disputar várias competições de base ao mesmo tempo, normalmente opta por entrar com um time alternativo no Paulista, inclusindo jogadores até de categorias inferiores, como a sub-17.

Provável escalação do Corinthians: Yago, Thaigo, Leo Paraiso, Bryan, Alemão, Reginaldo, Lucas Pires, Du, Caue, Matheus Araújo e Richard.

Provável escalação do Taubaté: Giovani, João Salles, Hyago, Jhomario, Romero; Ygor, Buchecha, Brenner, Matheus Devellard, Adriano e João Paulo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 2 Brasileiro sub-20 6 de dezembro de 2020 Corinthians 2 x 0 Oeste Paulista sub-20 4 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Brasileiro sub-20 14 de dezembro de 2020 15h (de Brasília) x Corinthians Brasileiro sub-20 20 de dezembro de 2020 15h30 (de Brasília)

TAUBATÉ