Corinthians x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão Série A 2022

Corinthians e São Paulo fazem clássico eletrizante neste domingo (22), na Neo Química Arena, a partir das 16h (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

QUANDO É?

JOGO Corinthians x São Paulo DATA Domingo, 22 de maio de 2022 LOCAL Neo Química Arena, São Paulo - SP HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

Quarto árbitro: Lucas Bellote (SP)

VAR: Daiane dos Santos (SP)

ONDE VAI PASSAR?

A Globo, na TV aberta, e o Premiere, na TV fechada, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste domingo, na Neo Química Arena. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

Paulo Pinto/São Paulo FC

MAIS INFORMAÇÕES

O Corinthians entra em campo querendo manter a liderança do Brasileirão, além do tabu sobre o rival dentro da Neo Química Arena.

Desde quando o estádio foi inaugurado, as equipes se enfretaram em 15 oportunidades, com 10 vitórias Alvinegras e 5 empates.

Do outro lado, o São Paulo busca o triunfo para tentar roubar a ponta do rival.

📍 CT da Barra Funda



Agora é 𝐟𝐨𝐜𝐨 no clássico!



Domingo tem ᴍᴀᴊᴇꜱᴛᴏꜱᴏ pelo @brasileirao #VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/0IHOGNoMLL — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 20, 2022

Além disso, o Tricolor sonha em colocar fim à marca negativa no estádio corintiano e dar um passo a mais em sua evolução na temporada.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Boca Juniors 1 x 1 Corinthians Copa Libertadores 17 de maio de 2022 Inter 2 x 2 Corinthians Brasileirão 14 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Always Ready Copa Libertadores 26 de maio de 2022 21h (de Brasília) Corinthians x América-MG Brasileirão 29 de maio de 2022 18h (de Brasília)

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 3 x 0 Jorge Wilstermann Copa Sul-Americana 19 de maio de 2022 São Paulo 2 x 1 Cuiabá Brasileirão 15 de maio de 2022

Próximas partidas