Corinthians x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão feminino 2022

Corinthians e São Paulo se enfrentam neste domingo (3), na Fazendinha, a partir das 11h (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do site Band.com.br, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Corinthians x São Paulo DATA Domingo, 3 de abril de 2022 LOCAL Fazendinha - São Paulo, SP HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Band, na TV aberta, e no site Band.com.br, na internet, vão transmitir o jogo deste domingo, na Fazendinha.

Bom dia, Fiel!



A partir das 11h começa a venda de ingressos para todos os torcedores que quiserem acompanhar a partida entre Corinthians e São Paulo, no domingo, às 11h, na Fazendinha.



Acesse https://t.co/j2AXwi84D2 e garanta o seu! pic.twitter.com/cEYoSz3Rxe — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) March 31, 2022

MAIS INFORMAÇÕES

Ainda sem saber o que é perder no Brasileirão feminino, com três vitórias e um empate, o Corinthians, com 10 pontos, busca se manter na parte de cima da tabela, enquanto o São Paulo, com sete pontos, soma duas vitórias, uma derrota e um empate na competição.

O último confronto entre as equipes aconteceu em dezembro de 2021, pela final do Paulistão. Na ocasião, o Corinthians venceu por 3 a 1, na Neo Química Arena.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 0 Cruzeiro Brasileiro feminino 18 de março de 2022 Santos 1 x 2 Corinthians Brasileiro feminino 27 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Real Brasília Brasileiro feminino 17 de abril de 2022 15h (de Brasília) São José x Corinthians Brasileiro feminino 25 de abril de 2022 17h30 (de Brasília)

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 2 x 0 São Paulo Brasileiro feminino 21 de março de 2022 Campinense 1 x 3 Bahia Brasileiro feminino 27 de março de 2022

Próximas partidas