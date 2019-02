Corinthians x São Paulo: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

O clássico paulista entra em campo neste domingo (17), pela sétima rodada do Paulistão

Corinthians e São Paulo se enfrentam pela sétima rodada do Campeonato Paulista neste domingo (17), a partir das 19h (de Brasília). O duelo será transmitido pelo canal Premiere e aqui, na Goal Brasil , você acompanha todos os lances em tempo real.

O São Paulo vem se recuperando de um empate que lhe custou a participação na Copa Libertadores de 2019 na última quarta-feira (13), contra o Talleres. Já o Corinthians empatou com o Racing pela Copa Sul-Americana, na última quinta-feira (14), na Arena Corinthians, e se prepara para receber o rival em casa.

JOGO Corinthians x São Paulo DATA Domingo, 17 de fevereiro LOCAL Arena Corinthians - São Paulo, SP HORÁRIO 19h (Brasília)

A partida terá transmissão do Premiere FC . Aqui na Goal Brasil você também acompanha o tempo real do jogo!

CORINTHIANS

O técnico Fabio Carille organizou um treino coletivo com dois campos divididos, mas não divulgou qual será a escalação que irá optar.

Provável escalação: Cássio, Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar (ou Carlos Augusto); Ralf e Ramiro; Love, Jadson e Sornoza; Gustagol.

SÃO PAULO

A equipe Tricolor tenta se recuperar da eliminação da Copa Libertadores, que acarretou no afastamento do técnico André Jardine. Quem ocupa provisoriamente o comando até a chegada do novo técnico, Cuca, é Vagner Mancini.

O São Paulo também tentará quebrar o tabu de nunca ter vencido um duelo na Arena Corinthians.

Provável escalação: Tiago Volpi; Igor Vinicius, Arboleda, Bruno Alves (Anderson Martins) e Reinaldo; Willian Farias, Hudson (Luan) e Hernanes; Everton, Pablo e Antony (Nenê).