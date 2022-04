Corinthians x São Paulo: escalação, desfalques e mais do jogo do Brasileirão feminino 2022

O Corinthians recebe o São Paulo na manhã deste domingo (3), às 11h (de Brasília), na Fazendinha, pela quinta rodada do Brasileirão feminino. É o primeiro duelo entre as equipes em 2022, três meses após o último encontro entre os rivais, válido pela final do Paulistão da última temporada. Na ocasião, o Timão venceu por 3 a 1.

O Corinthians chega para o confronto ainda invicto no torneio. Com 10 pontos, soma três vitórias e um empate, enquanto o Tricolor, com sete pontos, registra duas vitórias, uma derrota e um empate na competição.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto, o Corinthians entrará em campo sem a meia Grazi, expulsa no clássico contra o Santos, além de Kemelly, Natascha, Erika e Katiuscia, lesionadas.

Por outro lado, Diany retorna após cumprir suspensão, mas deve iniciar o duelo no banco de reservas.

Já o São Paulo pode entrar em campo com força máxima. Sem desfalques,

Possível escalação do Corinthians: Lelê; Paulinha, Gi Campiollo e Yasmin; Diany, Gabi Zanotti e Liana Salazar; Tamires, Gabi Portilho; Adriana e Jaqueline.

Possível escalação do São Paulo: C. Maria; Fe Palermo, Thais, Pardal e Dani; Formiga, Maressa e Micaelly; Naná, Shashá e Rafa Travalão.

DESFALQUES

CORINTHIANS:

Grazi: suspensa (cartão vermelho)

Kemelly, Natascha, Erika e Katiuscia: lesionadas

SÃO PAULO:

nenhum

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Corinthians e São Paulo será transmitido ao vivo pela Band, na TV aberta, e pelo site Band.com.br, na internet, neste domingo (3).