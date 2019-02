Corinthians x São Paulo: clássico terá o melhor público na Arena em 2019

Com vendas até o dia do jogo, Corinthians espera um público de 40 mil torcedores na Arena

O clássico entre Corinthians e São Paulo terá o maior público da Arena Corinthians desta temporada, até o momento. Na tarde da última sexta-feira (15), o time Alvinegro divulgou a parcial de 34 mil ingressos vendidos antecipadamente.



(Foto: Alexandre Schneider/Getty​)

A marca já ultrapassou os 32.954 pagantes do amistoso disputado contra o Santos, na pré-temporada. Válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista 2019, o Majestoso é um dos jogos mais esperados do ano por ambas torcidas.

Desta vez, em momentos semelhantes e com atuações abaixo do esperado, as equipes entram em campo neste domingo (17), às 19h (Brasília), na busca por um resultado positivo. Vale ressaltar que tanto o Corinthians quanto o São Paulo vêm de derrotas no torneio estadual.