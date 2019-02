Corinthians x São Paulo: clássico marca primeiro embate entre Cássio e Volpi

Clássico paulista coloca frente à frente a experiência de Cássio contra a “aposta” são-paulista para o gol

São Paulo e Corinthians se enfrentam neste domingo (17), às 19h (Brasília), em situações semelhantes no Campeonato Paulista 2019. Com derrotas nas últimas partidas do Paulistão, as equipes buscam se recuperar na competição. E para isso, vão poder contar com os goleiros Cássio e Tiago Volpi. Titulares de duas das principais equipes paulistas, ambos têm a responsabilidade de defender a meta dos times com maiores torcidas no Estado.

Há sete anos no Corinthians, Cássio se tornou ídolo no clube ao ser destaque da histórica campanha na Libertadores 2012, na qual o Alvinegro conquistou o título inédito, além de fazer defesas decisivas na final do Mundial Interclubes 2012, contra o Chelsea. Eleito melhor jogador da partida, o arqueiro corintiano parou Fernando Torres em pleno Estádio Internacional de Yokohama.



(Foto: © Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)

Campeão Mundial e da América com o time paulista, o camisa 12 de Itaquera caiu no gosto dos torcedores após substitui Julio Cesar. Mas apesar de conquistar dois Campeonatos Brasileiros com a equipe, em 2015 e 2017, o goleiro viveu momentos de tensão ao ser questionado sobre as atuações em campo.

Visto como um capitão nos bastidores e geralmente com a braçadeira em campo, foi um dos principais alicerces do Corinthians na temporada passada, na qual o time brigou contra o rebaixamento no Brasileirão. De Veranópolis (RS), para o mundo, Cássio esteve estre os convocados de Tite no Mundial da Rússia, em 2018. Sem atuar na competição, o goleiro viu a Seleção deixar o Mundial nas quartas de final, contra a Bélgica.

Mas apesar do histórico atraente, Cássio terá pela frente neste domingo (17), a “aposta” são-paulina para o gol do time nesta temporada. Contratado com status de “solução” para a meta do Tricolor, Volpi ainda não conquistou a confiança por parte da torcida e almeja espaço de ídolo no clube.



(Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Quatro anos após a aposentadoria de Rogério Ceni, o São Paulo segue na busca por um substituto. Sem sucesso, o time já teve no gol Denis, Renan Ribeiro e Sidão, porém com atuações abaixo do esperado, os arqueiros logo deixaram a meta. Feito que parece não afetar Volpi, já que o mesmo negou pressão por substituir Ceni.

Mais artigos abaixo

Na ocasião, durante entrevista de apresentação, no início de janeiro, Volpi destacou: “Eu me sinto contente e motivado com esse desafio. Sei de tudo o que o Rogério representou dentro do clube e venho com a intenção de poder construir a minha história”. Motivado na busca de se tornar o novo ídolo do Clube, o goleiro de 28 anos tem pela frente o Majestoso para cair no agrado dos são-paulinos.

Aos 31 anos, Cássio já conquistou oito títulos com o Corinthians, e se consolidou na equipe comandada por Fábio Carille. Volpi, por sua vez, era pouco conhecido dos torcedores brasileiros. Com passagem pelo São José-RS, Luverdense e Figueirense, foi no Querétaro, time mexicano onde levantou os principais títulos da carreira, a Copa do México, em 2016 e a Supercopa MX, em 2017.

Com carreiras distintas e momentos semelhantes ambos vão medir forças no Majestoso de logo mais. Desde 2012 disputando o Majestoso, Cássio é um velho conhecido dos são-paulinos, por outro lado, Volpi terá a chance de se apresentar aos corintianos no primeiro clássico entre as equipes do goleiro.