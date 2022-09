Corinthians x São José: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulistão feminino

Tetracampeão brasileiro, Corinthians volta a campo nesta terça-feira (27), pelo Paulista feminino; veja como acompanhar na TV e na internet

Corinthians e São José se enfrentam nesta terça-feira (27), às 18h30 (de Brasília), no Parque São Jorge, pela sétima rodada do Campeonato Paulista feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e da Eleven Sports, na internet.

Embalado com o quarto título do Brasileirão feminino - venceu o Internacional por 5 a 2 no placar agregado -, o Corinthians volta as atenções para o Estadual. Atualmente, aparece na sexta posição, com nove pontos, enquanto o São José, em nono, soma quatro.

Escalações:

Escalação do provável CORINTHIANS FEMININO: Lelê; Diany, Andressa (Tarciane), Yasmin e Tamires; Gabi Zanotti (Gabi Morais), Victória, Jaque Ribeiro e Gabi Portilho (Juliete); Adriana, Jheniffer.

Escalação do provável SÃO JOSÉ FEMININO: a confirmar.

Desfalques

Corinthians

sem desfalques confirmados.

São José

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: terça-feira, 27 de setembro de 2022

• Horário: 18h30 (de Brasília)

• Local: Parque São Jorge – São Paulo, SP