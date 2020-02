Corinthians x Santos: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Clássico paulista será disputado neste domingo (2), às 11h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com mais de 34 mil ingressos vendidos antecipadamente, e entram em campo na manhã deste domingo (2), às 11h (de Brasília), pela quarta rodada do . A partida terá transmissão do canal Premiere, na TV fechada, mas a Goal trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Corinthians x Santos DATA Domingo, 2 de fevereiro de 2020 LOCAL Arena Corinthians - , BRA HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O duelo terá transmissão no canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CORINTHIANS

Vindo de derrota para a por 2 a 1 na última rodada, o caiu para a segunda posição do Grupo D, e agora busca a recuperação no campeonato estadual.

Para o confronto, o técnico Tiago Nunes não poderá contar com Ramiro, que sofreu um estiramento o joelho direito em partida contra a Ponte e vai desfalcar a equipe por dois jogos.

Além do meia, Pedrinho, que defende a seleção sub-23 no Pré-Olímpico, Araos, retornando do Pré-Olímpico, no qual defendeu o , Danilo Avelar e Michel Macedo, lesionados.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Gil e Lucas Piton; Camacho e Richard; Madson, Luan e Janderson; Boselli

SANTOS

Líder do Grupo A, com sete pontos, o entra em campo sabend da força do rival jogando na Arena. No entanto, apesar da grnade história envolvendo o clássico, o técnico Jesualdo Ferreira lamentou não conhecer suficiente o seu próximo adversário.

"Não conheço suficientemente o time do Corinthians, não sei ainda dos detalhes. Não posso falar a esta altura do jogo", disse.

Provável escalação do Santos:

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Corinthians Campeonato Paulista 26 de janeiro Ponte Preta 2 x 1 Corinthians Campeonato Paulista 30 de janeiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Guaraní x Corinthians 5 de fevereiro 21h30 (de Brasília) São Paulo x Corinthians Campeonato Paulista 15 de fevereiro 19h (de Brasília)

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 Santos Campeonato Paulista 27 de janeiro Santos 2 x 0 Inter de Limeira Campeonato Paulista 30 de janeiro

Próximas partidas