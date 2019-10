Corinthians x Santos: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Clássico marcado para este sábado (26), às 17h (de Brasília), marca a 28ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com mais de 24 mil ingressos vendidos, o recebe o neste sábado (26), às 17h (de Brasília), na Arena, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere para todo o , na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real clicando AQUI!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Corinthians x Santos DATA Sábado, 26 de outubro LOCAL Arena Corinthians - , SP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty Images)

O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CORINTHIANS

Sem vencer há cinco jogos, o técnico Fábio Carille busca evitar a sua pior sequência negativa como técnico do Corinthians.

Apesar de adotar o tom de mistério sobre a escalação da equipe, sabe-se que o torcedor Alvinegro poderá contar com o retorno de Manoel, assim como Danilo Avelar.

Por outro lado, Fagner e Bruno Méndez estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Quinto colocado com 44 pontos, o está a 20 pontos do líder .

Provável escalação do Corinthians: Walter, Fagner, Bruno Méndez, Marllon e Carlos Augusto; Ralf, Sornoza, Pedrinho, Mateus Vital e Janderson; Gustagol

SANTOS

Apesar da derrota para o na última rodada, o Peixe segue na terceira posição do Brasileirão, com 51 pontos. Já com chances reduzidas para brigar pelo título (viu a diferença para o líder Flamengo aumentar para 13 pontos), a equipe agora se concentra no G-4.

O técnico Jorge Sampaoli não pdoerá contar com Lucas Veríssimo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Victor Ferraz substituirá e Pará disputam a vaga.

Provável escalação do Santos: Everson; Pará (Victor Ferraz), Gustavo Henrique, Luan Peres (Felipe Aguilar ou Luiz Felipe) e Jorge; Diego Pituca, Carlos Sánchez e Evandro (Alison ou Jean Mota); Marinho (Tailson), Eduardo Sasha e Soteldo

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Em 292 confrontos entre as equipes, o Corinthians leva a vantagem de 115 vitórias, contra 95 do , além de 82 empates. No entanto, em 2019 a equipe de Carille conseguiu apenas um triunfo em quatro jogos, além de duas derrotas e um empate.

ANO JOGO COMPETIÇÃO 2019 Santos 1 x 0 Corinthians Brasileirão 2019 Santos 1 (6) x (7) 0 Corinthians Paulista 2019 Corinthians 2 x 1 Santos Paulista 2019 Corinthians 0 x 0 Santos Paulista 2018 Santos 1 x 0 Corinthians Brasileirão 2018 Corinthians 1 x 1 Santos Brasileirão

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 2 Corinthians Brasileirão 17 de outubro Corinthians 1 x 2 Brasileirão 19 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Corinthians Brasileirão 30 de outubro 19h30 (de Brasília) Flamengo x Corinthians Brasileirão 3 de novembro 16h (de Brasília)

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 2 x 1 Ceará Brasileirão 17 de outubro Atlético-MG 2 x 0 Santos Brasileirão 20 de outubro

Próximas partidas