Corinthians x Santos: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais das oitavas de final da Copa do Brasil

Partida acontece nesta quarta-feira (22), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil; veja como acompanhar na TV e na internet

Corinthians e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV2, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Embalado com duas vitórias e um empate no Brasileirão, o Corinthians volta as atenções para o início do mata-mata da Copa do Brasil.

Para o primeiro jogo na Neo Química Arena, o Timão trata como dúvida a presença de Gil, com dores na coxa esquerda, enquanto Maycon, com lesão no adutor da coxa direita, e Paulinho, com lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, são desfalques certos.

Do outro lado, o Santos, que soma quatro empates e uma vitória nos últimos cinco jogos, busca um bom resultado na Neo Química Arena antes do duelo de volta, na Vila Belmiro, marcado para o dia 13 de julho.

O técnico Fabián Bustos deve manter o atacante Lucas Braga improvisado na lateral direita, enquanto no meio-campo, Sandry pode retornar ao time titular no lugar de Bruno Oliveira.

Já Madson e Maicon, lesionados, seguem como desfalques.

Em 343 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians leva uma pequena vantagem. São 134 vitórias do Timão, contra 110 do Santos, além de 99 empates.

No próximo sábado (26), às 19h (de Brasília), as equipes voltam a se enfrentar, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro.

Prováveis escalações

Possível escalação do CORINTHIANS: Cássio, Fagner, Gil (Robson Bambu), Raúl Gustavo e Fábio Santos; Cantillo, Du Queiroz e Renato Augusto; Mantuan, Róger Guedes e Willian.

Possível escalação do SANTOS: João Paulo; Lucas Braga (Auro), Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo e Sandry; Léo Baptistão, Jhojan Julio e Marcos Leonardo.

Desfalques da partida

Corinthians:

Maycon e Paulinho: lesionados.

Santos:

Madson e Maicon: lesionados.

Quando é?

JOGO Corinthians x Santos DATA Quarta-feira, 22 de junho de 2022 LOCAL Neo Química Arena - São Paulo, SP HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Nailton Junior de Sousa (CE)

Quarto árbitro: Ilbert Estevam da Silva (SP)

VAR: Daiane Caroline Muniz - (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Corinthians

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 1 x 1 Corinthians Brasileirão 16 de junho de 2022 Corinthians 1 x 0 Goiás Brasileirão 19 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Boca Juniors Libertadores 28 de junho de 2022 21h30 (de Brasília) Fluminense x Corinthians Brasileirão 2 de julho de 2022 16h30 (de Brasília)

Santos

JOGO CAMPEONATO DATA Juventude 1 x 2 Santos Brasileirão 15 de junho de 2022 Santos 2 x 2 RB Bragantino Brasileirão 19 de junho de 2022

Próximas partidas