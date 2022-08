Corinthians x Santos: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulistão sub-20

Partida acontece nesta quarta-feira (31), pela terceira rodada da terceira fase do estadual; veja como acompanhar na internet

Corinthians e Santos entram em campo nesta quarta-feira (31), no Fazendinha, a partir das 15h (de Brasília), pela terceira rodada da terceira fase do Campeonato Paulista Sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Eleven Sports, na internet.

Embalado com a vitória sobre o Flamengo no jogo de ida da semifinal do Brasileirão sub-20, o Corinthians volta as atenções para o Paulistão. Atualmente, soma quatro pontos no Grupo 21 da terceira fase.

Do outro lado, o Santos, na terceira posição, com três pontos, busca a recuperação após a derrota para o Desportivo Brasil por 2 a 1.

Prováveis escalações

Possível escalação do Corinthians: Wesley, Cauan, Renato, Murillo, Riquelme, Vitor, Kayke, Ryan, Felipe, Pedro e Breno.

Possível escalação do Santos: João Inácio; Cadu, Jair, Thiago Balieiro e Kevyson; Balão, Matheus Nunes e Ivonei; Weslley Patati, Nycollas Lopo e Enzo Monteiro.

Desfalques da partida

Corinthians:

sem desfalques confirmados.

Santos:

Edu Araújo; suspenso (cartão vermelho).

Quando é?

JOGO Corinthians x Santos DATA Quarta-feira, 31 de agosto de 2022 LOCAL Fazendinha - São Paulo, SP HORÁRIO 15h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Santos

JOGO CAMPEONATO DATA Guarani 0 x 3 Santos Paulista sub-20 21 de julho de 2022 Santos 1 x 2 Desportivo Brasil Paulista sub-20 27 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Corinthians Paulista sub-20 11 de setembro de 2022 15h (de Brasília) Desportivo Brasil x Santos Paulista sub-20 14 de setembro de 2022 15h (de Brasília)

Corinthians

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 3 x 0 Guarani Paulista sub-20 24 de agosto de 2022 Corinthians 1 x 0 Flamengo Brasileiro sub-20 28 de agosto de 2022

Próximas partidas