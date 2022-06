Corinthians x Santos: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste sábado (25), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Corinthians e Santos voltam a se enfrentar neste sábado (25), na Neo Química Arena, a partir das 19h (de Brasília), mas desta vez pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Depois da goleada por 4 a 0 em cima do Peixe, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o Timão volta as atenções para o Brasileirão buscando reduzir a diferença para o líder Palmeiras. Atualmente, o Verdão soma 28, enquanto o Corinthians soma 25 e aparece na vice-liderança.

O técnico Vítor Pereira pode ter a estreia de Bruno Méndez, zagueiro que retornou do Internacional após o fim de seu empréstimo. O jogador pode entrar no lugar de João Victor, substituído no meio da semana com dores no tornozelo direito.

"Quando soube que ele era nosso, sempre transmiti a ideia de que seria bom se ele voltasse. É um jogador agressivo, com aquele espírito que eu gosto, competitivo. É um jogador competitivo, com personalidade, tem qualidade, é jovem, tem margem de progressão, então acho que vai ser muito útil", afirmou o treinador.

Gil, com lesão no músculo posterior da coxa direita e como Gustavo Silva, com tendinite, estão fora, enquanto Renato Augusto, com desconforto, é tratado como dúvida.

Raul Gustavo, Robson Bambu e Robert Renan voltam a ficar à disposição.

Do outro lado, o Santos, que vem de uma dura derrota, terá diversos desfalques para o confronto.

O técnico Bustos, expulso no empate com o RB Bragantino, será substituído pelo auxilar Lucas Ochandorena.

Além do treinador, João Paulo e Vinícius Zanocelo, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, também são desfalques certos, assim como Madson, que ainda se recupera de lesão na coxa esquerda. Lucas Braga e Auro brigam pela posição.

Em 344 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians leva uma pequena vantagem. São 135 vitórias do Timão, contra 110 do Santos, além de 99 empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do CORINTHIANS: Cássio; Rafael Ramos (Fagner), Robson Bambu, Robert Renan e Fábio Santos; Roni, Du Queiroz (Xavier) e Giuliano (Matheus Araújo); Adson, Gustavo Mantuan (Giovane) e Júnior Moraes.

Possível escalação do SANTOS: John; Lucas Braga, Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Sandry e Vinicius Zanocelo; Léo Baptistão, Jhojan Julio e Marcos Leonardo.

Desfalques da partida

Corinthians:

Gil e Gustavo Silva: lesionados.

Santos:

Bustos: suspenso (cartão vermelho).

João Paulo e Vinícius Zanocelo: suspensos (terceiro cartão amarelo).

Madson: lesionado.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Corinthians é favorito contra o Santos nas odds da Sportsbet.io. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2.02 na vitória do Timão, $ 3.10 no empate e $ 4.30 caso o Peixe vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $1,43 para quem acredita que haverá mais de que 1,5 gols no jogo, e $ 2.45 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar sobre quem marcará primeiro gol. Paga-se $ 1.61 para quem apostar no Corinthians e $ 2.88 para quem apostar no Santos. Em caso de empate, paga-se $ 7.00.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

JOGO Corinthians x Santos DATA Sábado, 25 junho de jde 2022 LOCAL Neo Química Arena - São Paulo, SP HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza - SP

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Gustavo Rodrigues de Oliveira - SP

Quarto árbitro: Thiago Lourenço de Mattos - SP

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira - SP

Últimos resultados e próximos jogos

Corinthians

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 0 Goiás Brasileirão 19 de junho de 2022 Corinthians 4 x 0 Santos Copa do Brasil 22 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Boca Juniors Copa Libertadores 28 de junho de 2022 21h30 (de Brasília) Fluminense x Corinthians Brasileirão 2 de junho de 2022 16h30 (de Brasília)

Santos

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 2 x 2 RB Bragantino Brasileirão 19 de junho de 2022 Corinthians 4 x 0 Santos Copa do Brasil 22 de junho de 2022

Próximas partidas