Corinthians x Santa Fe: data, horário, onde assistir e mais da final da Libertadores feminina

A final da Libertadores feminina 2021 já está definida. O Corinthians goleou o Nacional (URU) por 8 a 0 e assegurou a vaga na decisão do torneio. O adversário será o Independiente Santa Fe (COL), que bateu a Ferroviária nos pênaltis por 4 a 2. A partida terá transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na tv fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Independiente Santa Fe x Corinthians DATA Domingo, 21 de novembro de 2021 LOCAL Estádio Parque Central, em Montevidéu (URU) HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Maria Laura Fortunato (ARG)

Assistentes: Mariana de Almeida (ARG) e Daiana Milone (ARG)

Quarto árbitro: Anhai Fernandez (URU)

VAR: Salome Di Iorio (ARG)

Auxiliar VAR: Belen Carvajal (CHI) e Loreto Toloza (CHI)

ONDE VAI PASSAR?

O canal Fox Sports, na TV fechada, vai transmitir o jogo deste domingo. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Corinthians pode fazer história nesta temporada. Campeão brasileiro diante do Palmeiras, o Timão disputa o título do Paulistão contra o São Paulo e tenta a conquista do torneio continental diante do Independiente Santa Fe.

O Corinthians pode se tornar o primeiro clube brasileiro da história a conseguir uma Tríplice Coroa no futebol feminino. O time também pode se sagrar tricampeão da Libertadores, já que levou o torneio em 2017 e também em 2019.

Provável escalação do Corinthians: Kemelli; Poliana, Giovanna Campiolo, Pardal e Yasmin; Diany, Gabi Zanotti, Gabi Portilho e Tamires; Adriano e Victória Albuquerque.

Provável escalação do Santa Fe: Tapia; Gutierrez, Rangel, Ramos e Acosta; Peña, Gauto e Salazar; Celis, Chacon e Guarecuco.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 8 x 0 Nacional (URU) Libertadores 16 de novembro de 2021 Corinthians 3 x 1 Alianza Lima Libertadores 13 de novembro de 2021

INDEPENDIENTE SANTA FE