Corinthians x Red Bull Brasil: Horário, local, informação sobre ingressos, onde assistir e prováveis escalações

Timão deverá contar com estreia de Manoel e Boselli como titular pela primeira vez

Corinthians e Red Bull Brasil se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 19h15 (de Brasília), na Arena, em em duelo válido pela 4ª rodada do Campeonato Paulista.

Vice-líder do Grupo C, atrás do Bragantino, o Timão busca sua segunda vitória consecutiva na competição. Já o Toro, com apenas dois pontos, amarga a lanterna da sua chave.

Confira todas as informações do duelo!

Jogo Corinthians x Red Bull Brasil Data e local Quarta-feira, 30 de Janeiro - Arena Corinthians Horário 19h15, horário de Brasília

INGRESSOS, TV E TEMPO REAL



(Foto: Fernando H. Ahuvia/Goal Brasil)

Até a manhã desta quarta-feira (30), 20.300 ingresos haviam sido adquiridos. As vendas continuam nas bilheterias da Arena Corinthians até às 18h15 (de Brasília).

Para quem não for ao duelo, o duelo será transmitido apenas pelo Premiere. Aqui na Goal Brasil você também poderá acompanhar o jogo em tempo real.

RELACIONADOS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Desfalques - Corinthians Lesionados Michel Macedo e Gabriel Com a Seleção Sub-20 Carlos Augusto

O técnico Fábio Carille deverá fazer sete modificações em relação ao time que venceu a Ponte Preta. As grandes novidades serão a estreia do zagueiro Manoel e o primeiro jogo como titular de Mauro Boselli.

Danilo Avelar e Gustagol serão poupados do duelo, que ainda contará com o primeiro jogo de Ralf em 2019.

Provável time titular do Corinthians: Cássio, Fagner, Manoel, Henrique e Léo Santos; Ralf e Thiaguinho; Ramiro, Jadson e Mateus Vital; Boselli.

Desfalques - Red Bull Brasil Lesionado Éder

O técnico Antônio Carlos Zago não adiantou a escalação da equipe. Ligger, poupado contra o Bragantino, deve voltar à zaga ao lado de Léo Ortiz.

Provável time titular do Red Bull Brasil: Júlio César; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Rafael Carioca; Jobson, João Denoni e Everton; Ytalo, Claudinho e Roberson.