Corinthians x Real Brasília: escalação, desfalques e mais do jogo pela Supercopa feminina 2022

Nesta quarta-feira (09), o Corinthians recebe o Real Brasília em duelo válido pela Supercopa feminina do Brasil, às 18h00 (de Brasília), na Arena Barueri. O torneio ocorre pela primeira vez e, em sua estreia, as Brabas e as Leoas chegam às semifinais disputando apenas uma vaga na finalíssima, esperando o resultado da partida entre Flamengo x Grêmio.

As meninas do Corinthians fizeram o maior placar do torneio até o momento, vencendo o rival Palmeiras por 3 a 0 nas quartas, enquanto o Real Brasília se saiu melhor sobre o Internacional, por 1 a 0. Segundo dados de oGol, site especializado em estatísticas, as duas equipes se enfrentaram em apenas uma oportunidade, na vitória do Timão por 5 a 2.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

A equipe do Corinthians estará completa para o duelo contra as Leoas do Planalto, tendo algumas atletas, no entanto, amareladas no último confronto, algo que pode não influenciar muito na próxima partida: a zagueira Giovanna Campiolo, a atacante Jaqueline e a meia Gabi Zanotti foram as advertidas da equipe alvinegra.

Último treino antes da semifinal concluído!



Amanhã é dia das brabas em campo, Fiel! pic.twitter.com/6s2iLE67e9 — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) February 8, 2022

Já pelo lado do Real Brasília, o jogo em que enfrentou o Inter gerou a expulsão da zagueira Rafa Soares, que estará fora para o duelo contra o Corinthians. Uma possível substituta é a defensora Jamille, que entrou no último confronto aos 44 minutos do segundo tempo.

Possível escalação do Corinthians: Natascha (Kemelli); Katiuscia, Campiolo, Tarciane (Erika) e Yasmim; Diany, Liana e Gabi Zanotti; Gabi Portilho, Tamires e Adriana.

Possível escalação do Real Brasília: Dida; Bruna Natieli, Belão, Jamille e Roberta Schroeder; Petra, Sassá e Gaby Soares; Marcela, Carol Gomes e Geovana Cristina.

DESFALQUES

CORINTHIANS:

-

REAL BRASÍLIA:

Rafa Soares: suspensa (cartão vermelho)

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Corinthians e Real Brasília será transmitido ao vivo pelo SporTV, na TV por assinatura, nesta quarta-feira (09). A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.