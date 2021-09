Corinthians x Portuguesa sub-20: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

As equipes se enfrentam nesta quinta (9), às 15h (de Brasília), pela Paulistão sub-20; veja como acompanhar ao vivo na internet

Corinthians e Portuguesa entram em campo nesta quinta-feira (9), às 15h (de Brasília), em partida válida pela sexta rodada do Grupo 6 do Campeonato Paulista sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do elevensports.com, pela internet. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Corinthians x Portuguesa DATA Quinta-feira, 9 de setembro de 2021 LOCAL Parque São Jorge - São Paulo, SP HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Alef Feliciano Pereira

Assistentes: Alexandre Basilio Vasconcellos e Maguinilson de Olveira Silva

Quarto árbitro: Tiago de Mattos da Silva

ONDE VAI PASSAR?



O Corinthians é líder do grupo no Paulistão sub-20 / Foto: Marco Galvão/Agência Corinthians

A elevensports.com, na internet, é o canal que vai passar o jogo desta quinta, às 15h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em situações bastante diferentes na competição, o Corinthians, invicto, é líder do Grupo 6, com onze pontos conquistados em três vitórias e dois empates. Por outro lado, na lanterna da grupo está a Portuguesa, com apenas dois pontos - foram três derrotas, dois empates e nanhuma vitória para a Lusa.

Provável escalação do Corinthians: Alan Gobetti; Léo Mana, Lucas Belezi, Murillo, Reginaldo; Luis Mandaca, Riquelme, Guilherme Biro, Keven Vinicius; Cauê e Arthur Sousa.

Provável escalação da Portuguesa: Felipe Barboni; Deivid, Carlos, João Victor, Cristian; Hudson, Renan Dantas; Allan, Melo, Rickson; Luan Barros.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthains 7 x 1 Bahia Brasileirão sub-20 5 de setembro de 2021 Ibrachina 1 x 2 Corinthians Paulistão sub-20 2 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sport x Corinthians Brasileirão sub-20 12 de setembro de 2021 15h (de Brasília) Nacional x Corinthians Paulistão sub-20 16 de setembro de 2021 15h (de Brasília)

PORTUGUESA

JOGO CAMPEONATO DATA Red Bull Bragantino 2 x 1 Portuguesa Paulistão sub-20 2 de setembro de 2021 Portuguesa 1 x 1 Juventus Paulistão sub-20 26 de agosto de 2021

