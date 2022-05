Corinthians x Portuguesa-RJ: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Brasil 2022

Corinthians e Portuguesa-RJ se enfrentam nesta quarta-feira (11), na Neo Química Arena, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do SporTV e do Premiere, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

MELHORES DICAS E APOSTAS

O Corinthians é favorito contra a Portuguesa-RJ nas odds da Sportsbet.io (clique aqui para ver as melhores opções). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,10 na vitória do Timão, $ 7,52 no empate e $ 31,68 caso os visitantes vençam.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,22 para quem apostar em um total de gols acima de 1,5 e $ 3,22 para quem apostar em menos de 1,5 gols. Há também a possibilidade de apostar na hipótese dupla, pagando-se $ 1, 25 por uma vitória portuguesa ou um empate.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Corinthians x Portuguesa-RJ DATA Quarta-feira, 11 de maio de 2022 LOCAL Neo Química Arena, São Paulo - SP HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ramon Abel (SC)

Assistentes: Kleber Gil (SC) e Eduardo da Cruz (MS)

Quarto árbitro: Ilbert Estevam da Silva (SP)

ONDE VAI PASSAR?

A Globo, na TV aberta, e o SporTV e o Premiere,, na TV fechada, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta quarta-feira, na Neo Química Arena.

MAIS INFORMAÇÕES

Após empatarem por 1 a 1 no jogo de ida, quem vencer o duelo na Neo Química Arena fica com a classificação.

O Corinthians vem de sequência de quatro jogos sem perder.

Já a Portuguesa-RJ não vence há sete partidas na temporada.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 0 x 1 Corinthians Brasileirão 8 de maio de 2022 Deportivo Cali 0 x 0 Corinthians Copa Libertadores 4 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Corinthians Brasileirão 14 de maio de 2022 19h (de Brasília) Boca Juniors x Corinthians Copa Libertadores 17 de maio de 2022 21h30 (de Brasília)

PORTUGUESA-RJ

JOGO CAMPEONATO DATA Paraná 2 x 0 Portuguesa-RJ Série D 8 de maio de 2022 Pérolas Negras 1 x 1 Portuguesa-RJ Série D 1 de maio de 2022

Próximas partidas