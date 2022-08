Corinthians x Portuguesa: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulistão feminino

Partida acontece nesta quinta-feira (18), pela segunda rodada do Paulistão feminino; veja como acompanhar na internet

Corinthians e São Bernardo se enfrentam nesta quinta-feira (18), no Parque São Jorge, a partir das 17h (de Brasília), pela segunda rodada do Paulistão feminino. A partida terá transmissão ao vivo do Paulistão Play e do Youtube.

Depois de golear o São Bernardo na rodada de estreia por 6 a 1, o Timão busca manter o aproveitamento de 100% no Paulistão feminino.

Do outro lado, a Portuguesa empatou com o Realidade Jovem em 1 a 1, e agora quer a primeira vitória no Estadual.

Prováveis escalações

Possível escalação do Corinthians: Paty, Paulinho, Giovanna, Andressa, Juliete, Gabi Zanotti, Lana, Gabi Portilho, Jaqueline, Victoria e Adriana.

Possível escalação da Portuguesa: Dani Lameu; Mari Angelo, Lê, Ferrugem e Amandinha; Flavi, Alê e Cynthinha; Thuany, Hulk e Gi.

Desfalques da partida

Portuguesa:

sem desfalques confirmados.

Corinthians:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Corinthians x Portuguesa DATA Quinta-feira, 18 de agosto de 2022 LOCAL Parque São Jorge - São Paulo, SP HORÁRIO 17h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Portuguesa

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Portuguesa 1 x 1 AERP Paulista feminino 10 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Portuguesa x Taubaté Paulista feminino 25 de agosto de 2022 11h (de Brasília) Santos x Portuguesa Paulista feminino 8 de setembro de 2022 15h (de Brasília)

Corinthians

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA São Bernardo 1 x 6 Corinthians Paulista feminino 10 de agosto de 2022 Real Brasília 0 x 2 Corinthians Brasileirão feminino 14 de agosto de 2022

Próximas partidas