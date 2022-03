Corinthians x Ponte Preta: onde assistir ao vivo, horário e informações pelo Campeonato Paulista 2022

O Corinthians enfrenta a Ponte Preta neste sábado (12), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 11ª do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view, no Paulistão Play, no streaming, e no YouTube do Paulistão, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Corinthians x Ponte Preta DATA Sábado, 12 de março de 2022 LOCAL Neo Química Arena - São Paulo, SP HORÁRIO 18h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, no pay-per-view, o Paulistão Play, no streaming, e no Youtube do Paulistão, na internet, vão transmitir o jogo deste sábado, na Neo Química Arena.

MAIS INFORMAÇÕES

Já garantindo em primeiro lugar do grupo A, o Corinthians busca a vitória contra a Ponte Preta depois da derrota para o São Paulo por 1 a 0 na última rodada.

Do outro lado, a Macaca, na zona de rebaixamento com oito pontos, entra em campo pressionada depois de cinco derrotas e um empate nos últimos seis jogos na temporada.

"A ameaça existe, mas estamos motivados e trabalhando muito, muito mesmo. Confio no nosso grupo para dar a volta por cima. Precisamos acreditar em nós mesmos para sair desta situação. Apenas nós podemos sair dela. Ninguém mais.", afirmou o zagueiro Thiago Oliveira.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Corinthians

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 0 RB Bragantino Paulistão 27 de fevereiro de 2022 São Paulo 1x 0 Corinthians Paulistão 5 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Corinthians Paulistão 17 de março de 2022 20h30 (de Brasília) Novorizontino x Corinthians Paulistão 20 de março de 2022 16h (de Brasília)

Ponte Preta

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Mirassol 1 x 1 Ponte Preta Paulistão 26 de fevereiro de 2022 Ponte Preta 0 x 1 Água Santa Paulistão 5 de março de 2022

Próximas partidas