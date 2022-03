Corinthians x Ponte Preta: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Paulistão 2022

A bola vai rolar para Corinthians x Ponte Preta neste sábado (12), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Paulistão.

Buscando a primeira vitória sob o comando de Vítor Pereira após a derrota para o São Paulo por 1 a 0, o Timão, com 17 pontos e líder isolado do grupo A, já está classificado às quartas de final.

Já a Ponte Preta, lanterna do grupo D, com oito pontos, não vence há cinco rodadas (quatro derrotas e um empate).

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto, o Corinthians deve manter a base da equipe que foi derrotada pelo São Paulo, mas Bruno Mello e Fábio Santos seguem fora. Assim, Lucas Piton permanecerá entre os 11.

Do outro lado, a Ponte Preta entrará em campo sem o seu artilheiro Lucca, que apresenta um incômodo na região posterior do joelho. Pedro Júnior é o mais cotado para assumir a vaga.

Na zaga, Fabrício, recuperado de desconforto muscular, retorna ao time titular no lugar de Dedé.

Possível escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz, Giuliano, Paulinho, Renato Augusto e Willian; Róger Guedes.

Possível escalação da Ponte Preta: Ygor Vinhas, Kevin, Thiago Oliveira, Fabrício e Jean Carlos; Léo Santos, Léo Naldi, Matheus Anjos e Fessin; Pedro Júnior e Ribamar.

DESFALQUES

Ponte Preta:

Matheus Jesus e Igor Formiga: questões contratuais

Noberto: problema muscular

Lucca: incômodo

CORINTHIANS:

Fábio Santos: desconforto na lombar

Bruno Mello e Xavier: lesionados

Matheus Donelli: pancada na panturrilha da coxa esquerda

ARBITRAGEM

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Anderson Jose de Moraes

Quarto árbitro: Pablo Rodrigo Soares

VAR: Jose Claudio Rocha

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Corinthians x Ponte Preta deste sábado será transmitido ao vivo pelo Premiere, no pay-per-view, pelo Paulistão Play, no streaming, e pelo YouTube do Paulistão, na internet.