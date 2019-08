Corinthians x Palmeiras: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Clássico paulista marca a 13ª rodada do Brasileirão neste domingo (4)

Clássico paulista na área. e entram em campo neste domingo (4), às 19h (de Brasília), na Arena Corinthians, em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da TV Globo (para o estado de ), além do canal Premiere para todo o . Aqui, na Goal Brasil, você também pode acompanhar o duelo em tempo real.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

JOGO Corinthians x Palmeiras DATA Domingo, 4 de agosto LOCAL Arena Corinthians - SP HORÁRIO 19h (Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto:Divulgação )

A partida terá transmissão da TV Globo para o estado de Minas Gerais, além do canal Premiere para todo o Brasil. Aqui, na Goal Brasil, o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CORINTHIANS

Com mais de 38 mil ingressos vendidos antecipadamente, o Corinthians terá um reforço de peso para o clássico deste domingo. Após a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana, onde vai enfrentar o , a equipe comandada por Carille volta suas atenções para o Brasileirão.

Ocupando a oitava colocação, com 19 pontos, o visa se aproximar das primeiras posições da tabela.

Provável escalação: Cássio, Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel, Junior Urso e Sornoza (Mateus Vital); Pedrinho, Vagner Love e Clayson

PALMEIRAS

Classificado para as quartas de final da Libertadores, o chega para o duelo contra o rival um pouco mais tranquilo, após um período conturbado - está sem vencer no Brasileirão há três rodadas.

Visando apenas o topo da tabela, a equipe de Felipão precisa não apenas a vitória neste domingo, como também torcer por um tropeço do líder contra o , que joga no mesmo dia, às 11h (de Brasília).

Luiz Adriano, novo reforço do Palmeiras, não entrará em campo, assim como Vitor Hugo e Henrique Dourado.

Provável escalação: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Luan e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Dudu, Wilian e Deyverson (Borja)

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Equilíbrio é a palavra quando o assunto é o duelo entre as equipes. Nos últimos cinco jogos disputados, o Corinthians venceu três, enquanto o Palmeiras venceu duas. No entanto, vale relembrar que o Timão conquistou o título do Paulista 2018, após bater o Verdão nos pênaltis fora de casa.

DATA JOGO COMPETIÇÃO 02/02/2019 Palmeiras 0 x 1 Corinthians 09/09/2018 Palmeiras 1 x 0 Corinthians Brasileirão 13/05/2018 Corinthians 1 x 0 Palmeiras Brasileirão 08/04/2018 Palmeiras 0 (3) x (4) 1 Corinthians Campeonato Paulista 31/03/2018 Corinthians 0 x 1 Palmeiras Campeonato Paulsta

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO 1 x 3 Corinthians Brasileirão 28 de julho 19h (de Brasília) Wanderers 1 x 2 Corinthians Oitavas de final da 1 de agosto 21h30 (de Brasília)

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Goiás Brasileirão 7 de agosto 19h15 (de Brasília) x Corinthians Brasileirão 11 de agosto 11h (de Brasília)

PALMEIRAS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras 1 x 1 Brasileirão 27 de julho 17h (de Brasília) Palmeiras 4 x 0 Oitavas de final da Libertadores 30 de julho 21h30 (de Brasília)

Próximas partidas