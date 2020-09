Corinthians x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Clássico paulista será disputado nesta quinta-feira (10), pela nona rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Clássico paulista na área! e entram em campo na noite desta quinta-feira (10), às 19h15 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha as informações da partida em tempo real, clicando AQUI.

QUANDO É?

JOGO Corinthians x Palmeiras DATA Quarta-feira, 10 de setembro de 2020 LOCAL Neo Química Arena - HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo será transmitido ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha todas as informações da partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Pressionados por um resultado positivo, Corinthians e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (10).

Para o clássico, o técnico Tiago Nunes deve ter como desfalque Luan, com estiramento leve na coxa direita. O chileno Araos pode ser o seu provável substituto.

Amanhã é dia do primeiro Derby na nossa casa com o novo nome, @NeoQuimicaArena! Mas esse gramado já presenciou muita história no clássico, hein?! Qual seu preferido por aqui, Fiel? 😎



📷 Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/KOykyfczq1 — Corinthians (@Corinthians) September 9, 2020

Já o Palmeiras segue sem contar com Felipe Melo, Marcos Rocha e Luan Silva.

Por outro lado, Gabriel Veron pode ganhar a vaga de titular.

Enquanto o aparece na 11ª posição, com nove pontos, o é o sexto, com 13.

Provável escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton; Camacho e Cantillo; Ramiro, Araos e Otero (Gustavo Mosquito ou Léo Natel); Jô.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Patrick de Paula, Gabriel Menino, Lucas Lima e Zé Rafael; Gabriel Veron e Luiz Adriano

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 Corinthians Campeonato Brasileiro 2 de setembro de 2020 Corinthians 2 x 2 Campeonato Brasileiro 5 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Corinthians Campeonato Brasileiro 13 de setembro de 2020 16h (de Brasília) Corinthians x Campeonato Brasileiro 16 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília)

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 1 x 1 Campeonato Brasileiro 3 de setembro de 2020 RB 1 x 2 Palmeiras Campeonato Brasileiro 6 de setembro de 2020

