Corinthians x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste sábado (13), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste sábado (13), na Neo Química Arena, a partir das 19h (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Líder do Brasileirão com 45 pontos e seis de vantagem do rival Corinthians, o Palmeiras chega embalado após avançar à semifinal da Libertadores.

Abel Ferreira terá os retornos de Murilo, Piquerez e Marcos Rocha, que cumpriram suspensão na vitória sobre o Goiás na última rodada do Brasileiro.

Do outro lado, o Corinthians busca a recuperação após ser eliminado pelo Flamengo na Libertadores para seguir na cola do líder do Brasileiro.

Para o confronto, Vitor Pereira não poderá contar com Maycon, com uma fratura no pé, e Paulinho, que se recupera de uma cirurgia no joelho.

Além dos dois desfalques, o técnico português ainda pode poupar alguns jogadores já de olho na decisão da Copa do Brasil, quando terá pela frente o Atlético-GO.

Em 374 jogos disputados entre as equipes, com 132 vitórias do Palmeiras, 129 do Corinthians, além de 113 empates. No primeiro turno do Brasileirão 2022, o Verdão venceu por 3 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Bruno Méndez (Balbuena), Gil e Lucas Piton (Fábio Santos); Roni, Cantillo e Renato Augusto (Giuliano); Gustavo Mosquito, Róger Guedes e Yuri Alberto.

Possível escalação do PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony.

Desfalques da partida

Corinthians:

Maycon e Paulinho: lesionados.

Palmeiras:

sem desfalques confirmados.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Palmeiras é favorito contra o Corinthians nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,25 na vitória do Verdão, $ 3,20 no empate e $ 3,10 caso o Timão vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,00 para quem acredita que os dois times irão marcar, e $ 1,75 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar qual jogador irá balançar as redes, pagando-se $ 5,50 se for Raphael Veiga, e $ 5,20 se for Roger Guedes.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

JOGO Corinthians x Palmeiras DATA Sábado, 13 de agosto de 2022 LOCAL Neo Química Arena - São Paulo, SP HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)

Quarto árbitro: João Vitor Gobi (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Corinthians

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 1 x 1 Corinthians Brasileirão 6 de agosto de 2022x Flamengo 1 x 0 Corinthians Libertadores 9 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Atlético-GO Copa do Brasil 17 de agosto de 2022 21h30 (de Brasília) Fortaleza x Corinthians Brasileirão 21 de agosto de 2022 18h (de Brasília)

Palmeiras

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 3 x 0 Goiás Brasileirão 7 de agosto de 2022 Palmeiras 0 (6) x (5) 0 Atlético-MG Libertadores 10 de agosto de 2022

Próximas partidas