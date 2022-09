Corinthians x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão sub-20 final

Partida acontece neste domingo (25), pela grande decisão do torneio sub-20; veja como acompanhar na TV e na internet

É clássico valendo a taça! Corinthians e Palmeiras entram em campo na tarde deste domingo (25), às 11h (de Brasília), pela grande final do Campeonato Brasileiro sub-20. O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo na Band, na TV aberta, e do SporTV, na TV fechada.

O Corinthians chega à decisão após eliminar o América-MG nas quartas, e o Flamengo na semifinal.

"Expectativa muito grande, final de Brasileiro não é fácil, um campeonato muito nivelado, um clássico na final. Vai ser disputado. As duas equipes chegam com mérito na final", disse o técnico e ex-jogador Danilo, que cogita "puxar" Giovane do time principal, para substituir Felipe Augusto, lesionado.

Do outro lado, o Palmeiras passou por Vasco e Athletico-PR, e também pode ter os retornos de Endrick e Vanderlan para o clássico decisivo.

"Trata-se de um grande clássico no cenário paulista e nacional. Um privilégio que vivemos, vamos executar nosso trabalho da melhor forma para chegar ao nosso objetivo", afirmou o treinador Paulo Victor.

O duelo valendo o título será de apenas jogo único e na casa do Alvinegro, que possui melhor campanha na competição.

Escalações:

Escalação do provável Corinthians: Kauê; Léo Mana, João Pedro, Murillo e Vitor Meer; Zé Vitor, Matheus Araújo, Guilherme Biro e Kayke Ferrari; Pedrinho e Arthur Sousa.

Escalação do provável Palmeiras: Kaique, Garcia, Henri, Naves, Fabino, Ian, Edney, Pedro Lima, Endrick, Jhon Jhon e Kevin.

Desfalques

Corinthians

Felipe Augusto, lesionado, é desfalque no Alvinegro.

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: domingo, 25 de setembro de 2022

• Horário: 11h (de Brasília)

• Local: Neo Química Arena, São Paulo - SP

• Arbitragem: João Gobi (árbitro), Leandro Feitosa e Robson Oliveira (assistentes) e Pietro Stefanelli (quarto árbitro)