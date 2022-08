Corinthians x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão feminino

Partida acontece neste sábado (27), pela semifinal do Brasileirão feminino; veja como acompanhar na TV e na internet

Internacional e São Paulo se enfrentam neste domingo (28), na o Beira-Rio, a partir das 11h (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, e da ElevenSports, no streaming.

Após concluir a primeira fase na liderança, o Verdão passou pelo Grêmio nas quartas de final, com vitórias por 5 a 0 e 2 a 1.

Já o Timão foi o quarto colocado no primeiro turno, e eliminou o Real Brasília, com os triunfos por 2 a 0 e 1 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do Corinthians: Leticia, Diany, Tamires, Grazi, Paulinha, Andressa, Jhe, Jaqueline, Yasmin, Juju e Maga.

Possível escalação da Palmeiras: Jully, Daiana, Katrine, Julia, Beatriz, Andressinha, Carol Baiana, Ary, Duda Santos, Thais Ferreira e Bruna.

Desfalques da partida

Corinthians:

Sem desfalques confirmados

Palmeiras:

Sem desfalques confirmados

Quando é?

JOGO Corinthians x Palmeiras DATA Sábado, 27 de agosto de 2022 LOCAL Neo Química Arena, São Paulo - SP HORÁRIO 14h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Deborah Correia (PE)

Assistentes: Fernanda Antunes (MG) e Anne de Sá (AM)

Quarto árbitro: Fernanda de Souza (SP)

VAR: Marcio de Gois (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Corinthians

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 2 Ferroviária Paulista feminino 24 de agosto de 2022 Corinthians 1 x 0 Real Brasília Brasileiro feminino 21 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Corinthians Paulista feminino 7 de setembro de 2022 16h (de Brasília) Corinthians x Palmeiras Brasileiro feminino 10 de setembro de 2022 14h (de Brasília)

Palmeiras

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 2 x 2 Santos Paulista feminino 24 de agosto de 2022 Palmeiras 2 x 1 Grêmio Brasileirão feminino 20 de agosto de 2022

Próximas partidas