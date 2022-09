Corinthians x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulistão feminino

Jogo acontece nesta quarta-feira (21), pela sexta rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Mogi das Cruzes, Corinthians e Palmeiras fazem clássico nesta quarta-feira (21), às 19h (de Brasília), pela sexta rodada do Paulistão feminino. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo no Paulistão Play e no Estádio TNT Sports, no streaming, e no canal da FPF no Youtube.

O Timão tenta "deixar de lado" a decisão do Brasileirão feminino para se focar por inteiro no dérbi. O Alvinegro é o quinto colocado, com 9 pontos somados.

Já o Verdão vem de goleada na última rodada e quer voltar a vencer seu maior rival, após ter sido eliminado pelo mesmo adversário no Campeonato Brasileiro.

Escalações:

Escalação do provável PALMEIRAS: Amanda, Bruna, Julia, Katrine, Duda, Ary, Camilinha, Bia Zanetatto, B. Brasil, Carol e Andressinha.

Escalação do provável CORINTHIANS: Patrícia, Juliete, Grazielle, Diany, Miriã, Mylena, Mariza, Paula, Julia, Lívia e Bianca.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 21 de setembro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: estádio Municipal Francisco Ribeira Nogueira, Mogi das Cruzes - SP.