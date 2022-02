A bola vai rolar neste domingo (6) para Corinthians x Palmeiras, clássico válido pela primeira fase da Supercopa do Brasil, a partir das 10h30 (do horário de Brasília). O jogo abre a temporada das duas equipes.

As duas equipes chegam para 2022 depois de boas temporadas em 2021, com o Corinthians conquistando três títulos e o Palmeiras chegando na final do Campeonato Brasileiro, se classificando para a Libertadores de forma inédita. As duas equipes se classificaram para a primeira edição da história da Supercopa do Brasil.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Corinthians inicia sua temporada após perder peças importantes, como Andressinha e Cacau.

Já o Palmeiras chega para a nova temporada com contratações de destaque, como Andressinha, que atuava no rival, e a atacante Bia Zaneratto.

Possível escalação do Corinthians: Kemelli; Katiuscia, Giovanna Campiolo, Tarciane e Yasmim; Diany, Zanotti, Gabi Portilho e Tamires; Adriana e Jheniffer.

Possível escalação do Palmeiras: Jully; Bruna Calderan, Agustina, Thais e Katrine; Júlia Bianchi, Ary Borges, Andressinha (Duda) e Camilinha; Chú e Bia Zaneratto.

DESFALQUES

CORINTHIANS:

Sem desfalques.

PALMEIRAS:

Sem desfalques.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Corinthians e Palmeiras será transmitido ao vivo pela TV Globo, na tv aberta, e no Sportv, na tv fechada, neste domingo (6).