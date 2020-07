Corinthians x Palmeiras: como divergência em número de vitórias esquenta o Derby

Corinthians não coloca na conta jogos que não tiveram duração semelhante às da época, como o Torneio Início; Palmeiras inclui e explica

Corinthians e Palmeiras voltam a campo às 21h30 desta quarta-feira, na Arena , na retomada do Campeonato Paulista. E, em meio a discussões sobre jogar em tempos de Covid-19, um outro tema volta a ganhar força: a contagem de jogos e vitórias da história do Derby.

Pelas contas do , o está à frente do rival e vai a campo com 131 vitórias, 113 empates e 129 derrotas. Já para o , os dois times estão empatados no número de vitórias, com 127 triunfos para cada lado, além de 108 empates. Os 11 jogos "perdidos" entre esses números têm uma explicação.

O Palmeiras leva em consideração jogos do Torneio Início disputados entre as décadas de 1920 e 1950, além de um confronto pela Taça Henrique Mundel, enquanto o Corinthians desconsidera esses dez duelos por não terem sido realizados com a minutagem comum na época em comparação aos outros campeonatos.

Além disso, o Timão leva em conta um WO de 1923, que lhe rendeu o título paulista daquele ano e é descartado pelo Palmeiras por não ter havido um real jogo entre as equipes. Que os lados se expliquem.

Fernando Galuppo, historiador e jornalista, especialista no Palmeiras

"A questão do Torneio Início do Palmeiras, dentro da metodologia, ele entende que é uma competição impotante, válida. É uma competição que se iniciou nos anos 1910 e foi jogada por quase quatro décadas. Até os anos 50 a competição aconteceu. Você não considerá-lo como algo relevante na construção da identidade do futebol paulista é você desconsiderar parte importante da nossa história", argumenta Galuppo.

"A gente entende que é uma competição oficial organizada e chancelada, com regulamento definido, premiação estabelecida, arbitragem oficial. Ampla difusão de mídia. Representava uma tradição por quatro décadas. Congregava todos os participantes, os atletas deveriam estar registrados na federação", continuou o historiador.

Celso Unzelte, historiador e jornalista, autor do Almanaque do Timão

"Eu não conto nenhum jogo que tenha duração inferior aos jogos normais da época. Ia falar 90 minutos, mas, até os anos 40, os jogos no eram alguns até em dois tempos de 40 minutos. A questão é que esses jogos não tinham o tempo regulamentar padrão dos jogos da Fifa. Torneio Início eram jogos de 10 minutos e alguns de 15 minutos", explica Unzelte.

"São jogos que não têm a duração normal. Ninguém nega a existência do Torneio Início, está lá registrado, mas, para efeitos estatísticos, a maioria dos especialistas não leva a sério. Lá fora não levam nem amistosos, quanto mais Torneio Início", continuou.

Imparcialidade histórica

Referências no tema, os dois asseguram que não há clubismo nessa discussão. "Entra contra todos os rivais. Se fosse assim, a gente poderia cortar derrotas contra o e estaríamos na frente", conta Galuppo, lembrando que o Palmeiras passaria à frente em vitórias diante do Tricolor caso fosse desconsiderado o Torneio Início.

Unzelte, por sua vez, lembra que moldou a ideia atual após um consenso em conversa com outros estatísticos. "Nas primeiras versões do Almanaque do Timão eu contei, é verdade, mas fui voto vencido depois. Todos os estatísticos optaram por não contar, a não ser o do Palmeiras. Acho que a gente pode registrar, até para, se pecar, pecar pelo excesso. E quem for contra que subtraia, mas são jogos diferentes", concluiu.