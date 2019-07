Corinthians x Palmeiras, às 19h de domingo, terá transmissão ao vivo da Globo

Partida será transmitida em horário não convencional para os domingos da TV aberta. O normal é que haja transmissão de jogos às 16h (de Brasília)

A TV Globo fará um teste no próximo domingo (4). O jogo entre e , pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, será transmitido pela emissora, mesmo ocorrendo em um horário não convencional para o dia - às 19h (de Brasília).

O canal costuma transmitir partidas que ocorrem às 16h (de Brasília). No entanto, no fim de semana, fará um teste com o clássico paulista, de acordo com o portal Máquina do Esporte, especialista em marketing esportivo.

A Rede Globo ainda não se manifestou sobre o tema, mas o site da CBF já informa que o duelo será transmitido no canal aberto e também no pay-per-view.

Com isso, a grade da emissora no fim de semana ainda é uma incógnita. O jogo ocorre no mesmo horário do programa de auditório Domingão Do Faustão.