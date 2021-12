Corinthians x Osasco Audax sub-20: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Disputando uma vaga na semifinal do Campeonato Paulista sub-20, o Corinthians quer reverter o resultado do primeiro jogo e garantir a vaga diante do Osasco Audax, neste domingo (5), às 11h (de Brasília), no estádio do Parque São Jorge, pelo jogo de volta das quartas de final do torneio. A partida terá transmissão ao vivo da Eleven Sports e do YouTube da FPF, por streaming.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Corinthians x Osasco Audax DATA Domingo, 5 de dezembro de 2021 LOCAL Parque São Jorge - São Paulo, SP HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Eleven Sports e o YouTube da FPF, por streaming, são os canais que irão transmitir o duelo deste domingo (5).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Terceiro maior campeão do torneio, o Corinthians pode dar adeus a essa edição do Paulista sub-20 ainda nas quartas de final. Para evitar o resultado decepcionante, precisa vencer o Osasco Audax - o primeiro jogo terminou em 1 a 0 para o rival.

Assim, o treinador Diogo Siston escalará o que tem de melhor neste domingo (6), considerando que o Paulista sub-20 é a última competição do calendário sub-20. Nomes como Cauê e Matheus Araújo se destacam no sistema ofensivo.

Já o Osasco Audax teve excelente participação na primeira fase, com 20 pontos em 30 disputados, também foi bem na segunda fase, derrotou o Oeste nas oitavas e está a um empate de fazer história na competição.

Dia importante para os #FilhosDoTerrão Sub-20! ⚫️⚪️



⚽ Audax x Corinthians

🏆 Paulistão Sub-20 (Quartas de final - Ida)

⏰ 15h

🏟 Estádio José Liberatti

📺 Paulistão Play, Eleven, Youtube



📸 Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians#CorinthiansNaBase#VaiCorinthians pic.twitter.com/HE8NgaA2bf — Corinthians (@Corinthians) December 1, 2021

Provável escalação do Osasco Audax: Natã; Gustavo Caires, Douglas, Ifeanyi, Pedro Vitor; Luan Lima, Keverton, Júlio César; Dudu, Jefferson e Borges.

Provável escalação do Corinthians: Alan Gobetti; Léo Mana, Lucas Belezi, Robert Renan, Luis Mandaca; Reginaldo, Keven Vinicius, Ryan, Cauê; Matheus Araújo e Giovane.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

OSASCO AUDAX

JOGO CAMPEONATO DATA Osasco Audax 2 x 0 Oeste Paulistão sub-20 25 de novembro de 2021 Osasco Audax 1 x 0 Corinthians Paulistão sub-20 1 de dezembro de 2021

CORINTHIANS