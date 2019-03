Corinthians x Oeste: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Pela penúltima rodada da fase de grupos do torneio, Timão entra em campo com promessa de casa cheia

O recebe o Oeste neste domingo (17), a partir das 16h (de Brasília), em Itaquera, com expectativa de casa cheia em duelo válido pela penúltima rodada do Paulista. A partida terá transmissão da TV Globo. Aqui na Goal você acompanha todos os lances da partida em tempo real!

Veja informações da partida!

JOGO Corinthians x Oeste ATA Domingo, 17 de março LOCAL Itaquera - HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Getty Images )

A partida terá transmissão da TV Globo . Aqui na Goal Brasil você também acompanha o tempo real do jogo!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Corinthians

Com expectativa de casa cheia, o Corinthians recebe o pela penúltima rodada da fase de grupos do . Liderando o Grupo C com 15 pontos, a equipe comandada por Carille precisa de apenas uma vitória para se garantir na próxima fase.

"Tenho que ver o que é melhor para o Corinthians. Domingo eu tenho que confirmar a classificação, não estamos classificados, vamos com força máxima. Classificou? Aí a gente vê, podemos jogar já no sábado as quartas de final, aí tem que ver. Se a gente classificar no domingo, talvez na quarta a gente faça mudanças, sem querer beneficiar um time ou outro, só pensando no melhor para o Corinthians", afirmou o treinador.

Provável escalação:

Oeste

Do outro lado, o Oeste não poderá utilizar o trio cedido pelo Corinthians: Marciel, Bruno Xavier e Gabriel Vasconcelos. Na terceira posição com apenas 12 pontos, a equipe não sabe o que é vencer há três rodadas.

Provável escalação: