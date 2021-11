Corinthians x Nacional-URU feminino: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O Corinthians enfrenta o Nacional, do Uruguai, neste domingo (7), às 17h30 (de Brasília), no Paraguai, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O jogo terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming, da Conmebol TV, no pay-per-view, e no Facebook Watch, na internet.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Corinthians x Nacional-URU DATA Domingo, 7 de novembro de 2021 LOCAL Estádio Arsenio Erico - Obrero, PAR HORÁRIO 17h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Corinthians enfrenta o Nacional-URU pela Copa Libertadores feminina Foto: Divulgação/Corinthians

O Star+, serviço de streaming, a Conmebol TV, no pay-per-view, e o Facebook Watch, na internet, transmitem o jogo deste domingo (7).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Corinthians e Nacional se enfrentam pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O Timão, que derrotou o San Lorenzo por 2 a 0, vem empolgado para este jogo. Vale lembrar que o vencedor desse jogo praticamente confirma uma vaga no mata-mata.

Para este jogo, o Corinthians não terá desfalques.

Treinamento começou cedo por aqui! pic.twitter.com/YoxsHkj5PK — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) November 5, 2021

Do outro lado, o Nacional, que derrotou o Deportivo Capiatá no último jogo por 3 a 0, quer surpreender o Corinthians neste jogo. Para o duelo, a equipe não terá maiores desfalques.

Provável escalação do Corinthians: Kemelli; Katiuscia, Giovana Campiolo, Erika,Yasmim; Diany, Gabi Zanotti, Gabi Portilho; Tamires, Victoria Albuquerque e Adriana.

Provável escalação do Nacional: Villanueva; Ferrari, Costa, Colman, Ferradans; Domínguez, L. Gómes, C. Gómes; Bermúdez, Pizarro e Morales.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 4 x 1 Ferroviária Paulistão feminino 31 de outubro de 2021 Corinthians 2 x 0 San Lorenzo Copa Libertadores 4 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Nacional-URU Copa Libertadores 7 de novembro de 2021 17h30 (de Brasília) Deportivo Capiatá x Corinthians Copa Libertadores 10 de novembro de 2021 17h30 (de Brasília)

NACIONAL-URU

JOGO CAMPEONATO DATA Racing-URU 0 x 8 Nacional-URU Campeonato Uruguaio 24 de outubro de 2021 Nacional-URU 3 x 0 Deportivo Capiatá Copa Libertadores 4 de novembro de 2021

Próximas partidas