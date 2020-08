Corinthians x Mirassol: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Semifinal do Campeonato Paulista será disputada neste domingo (2); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Embalado após a improvável classificação para a fase final, o encara o neste domingo (2), às 16h (de Brasília), pela semifinal do . A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (exceto Rio Grande do Sul e Minas Gerais), além do SporTV e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, clicando AQUI.

QUANDO SERÁ?

JOGO Corinthians x Mirassol DATA Domingo, 2 de julho de 2020 LOCAL Arena Corinthians - HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O jogo terá transmissão ao vivo da TV Globo (exceto Rio Grande do Sul e Minas Gerais), além do SporTV e do Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real, a partir das 16h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Atual tricampeão, o Corinthians chega embalado após ter contado com ajuda do São Paulo para garantir a classificação às quartas de final. E agora, depois de ter eliminado o por 2 a 0, a equipe de Tiago Nunes chega para o duelo contra o Mirassol buscando a vaga na decisão do Paulista.

Victor Cantillo teve seu novo contrato registrado no BID (Boletim Informativo Diário da CBF) e está liberado para entrar em campo. Apesar de evitar dar pistas sobre a escalação, Tiago Nunes, afirmou que o colombiano pode atuar junto com Éderson.

"Eles podem trabalhar juntos, podem também concorrer pela posição, isso faz com que nosso elenco cresça, tenha essa competitividade. O Cantillo está trabalhando conosco, pode sim estar à disposição para o fim de semana", disse o técnico.

Já o Mirassol também chega animado após surpreender e eliminar o São Paulo nas quartas de final por 3 a 2.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Carlos Augusto; Gabriel, Camacho, Ramiro e Luan; Everaldo e Jô.

Provável escalação do Mirassol: Kewin; Daniel Borges, Danilo Boza, Reniê e Moraes; Alison Silva, Du e Kauan; Juninho, Zé Roberto e Bruno Mota.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Oeste 0 x 2 Corinthians Campeonato Paulista 26 de julho de 2020 Bragantino 0 x 2 Corinthians Campeonato Paulista 30 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Campeonato Brasileiro 9 de agosto de 2020 16h (de Brasília) x Corinthians Campeonato Brasileiro 12 de agosto de 2020 19h15 (de Brasília)

MIRASSOL

JOGO CAMPEONATO DATA Mirassol 0 x 1 Campeonato Paulista 26 de julho de 2020 São Paulo 2 x 3 Mirassol Campeonato Paulista 29 de julho de 2020

