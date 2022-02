Corinthians x Mirassol: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Paulista 2022

Corinthians e Mirassol se enfrentam nesta quinta-feira (10), na Neo Química Arena, a partir das 21h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max e do Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Corinthians x Mirassol DATA Quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022 LOCAL Neo Química Arena - São Paulo, SP HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A HBO Max e o Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming, são os canais que vão transmitir o jogo desta quinta-feira (10), na Neo Química Arena.

MAIS INFORMAÇÕES

A partida entre Corinthians x Mirassol será realizada nesta quinta-feira, na Neo Química Arena. A partida é válida pela quinta rodada do Paulistão 2022.

O Corinthians chega para esta partida após conhecer a sua segunda vitória na temporada. Na última rodada, venceu o Ituano por 3 a 2, e agora entra em campo buscando se manter na ponta do grupo A do Estadual.

Já o Mirassol, com duas vitórias e um empate, precisa vencer o Timão para assumir novamente a ponta do grupo C. Atualmente, soma oito pontos, dois a menos que o Palmeiras.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

MIRASSOL

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Mirassol 2 x 0 Guarani Paulistão 3 de fevereiro de 2022 Mirassol 2 x 2 Santo André Paulistão 6 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Inter de Limeira x Mirassol Paulistão 13 de fevereiro de 2022 11h (de Brasília) Mirassol x Santos Paulistão 17 de fevereiro de 2022 19h (de Brasília)

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 2 Santos Paulistão 3 de fevereiro de 2022 Ituano 2 x 3 Corinthians Paulistão 6 de fevereiro de 2022

Próximas partidas