Corinthians x Juventude: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Brasileirão

Jogo da 11ª rodada do Brasileirão acontece neste sábado (11); veja como acompanhar na TV e na internet

O Corinthians recebe o Juventude na tarde deste sábado (11), na Neo Química Arena, a partir das 16h30 (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.



A partida terá transmissão ao vivo do streaming da Amazon Prime Video (veja como), na TV fechada. Na GOAL, você acompanha o duelo em tempo real.



Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Corinthians x Juventude DATA Sábado, 11 de junho de 2022 LOCAL Neo Química Arena, São Paulo - SP HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ramon Abatti (SC)

Assistentes: Kleber Gil e Henrique Ribeiro (SC)

Quarto árbitro: Ilbert da SIlva (SP)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Informações da partida

Diante de sua torcida, o Corinthians quer voltar a vencer no campeonato. O Timão, que perdeu para o Cuiabá no meio da semana, e é o vice-líder do campeonato, com 18 pontos, tem sido cobrado por seus fãs e pela mídia para que apresente um melhor desempenho em campo.

Quinta-feira de treino no CT Dr. Joaquim Grava.



📸 Rodrigo Coca / Ag. Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/zxzEd5HnYL — Corinthians (@Corinthians) June 9, 2022

Além disso, o Alvinegro rescindiu, amigavelmente, o contrato com o atacante Jô, após o atacante se envolver em mais uma polêmica e faltar ao treinamento. Porém, a semana não foi apenas de más notícias no Corinthians, já que Willian, João Victor, Fagner e Maycon estão recuperados, foram reintegrados e podem reforçar o time de Vítor Pereira.

Do outro lado, o Juventude está na zona de rebaixamento, ocupando o 19º lugar, com 10 pontos. O time gaúcho vem de derrota sofrida dentro de casa e segue sem poder contar com o goleiro Felipe Alves, machucado. As novidades no Alviverde são William Matheus e Rodrigo Soares, que voltam após suspensão. Com a necessidade do resultado, o técnico Eduardo Baptista pode promover mudanças em seus onze iniciais.

Prováveis escalações

Corinthians: Cássio, Fagner (Rafael Ramos), João Victor (Gil), Raul Gustavo e Lucas Piton; Du Queiroz, Maycon (Giuliano) e Renato Augusto; Willian (Mantuan), Gustavo Mosquito (Adson) e Júnior Moraes (Róger Guedes).

Juventude: César; Rodrigo Soares, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Jean Irmer, Jadson, Yuri Lima (Óscar Ruiz) e Chico; Isidro Pitta e Vitor Gabriel (Paulinho Moccelin).

Desfalques

Corinthians

Paulinho e Luan: lesionados.

Juventude

Felipe Alves: lesionado.

Últimos resultados e próximos jogos

Corinthians

JOGO CAMPEONATO DATA Cuiabá 1 x 0 Corinthians Brasileirão 7 de junho de 2022 Atlético-GO 0 x 1 Corinthians Brasileirão 4 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PR x Corinthians Brasileirão 15 de junho de 2022 21h30 (de Brasília) Corinthians x Goiás Brasileirão 19 de junho de 2022 16h (de Brasília)

Juventude

JOGO CAMPEONATO DATA Juventude 1 x 3 Athletico-PR Brasileirão 8 de junho de 2022 Juventude 1 x 0 Fluminense Brasileirão 5 de junho de 2022

Próximas partidas