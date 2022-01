Corinthians x Ituano na Copinha 2022: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Corinthians e Ituano duelam nesta quarta-feira (12), em São José dos Campos, a partir das 21h45 (de Brasília), pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Corinthians x Ituano DATA Quarta-feira, 12 de janeiro de 2022 LOCAL Estádio Martins Pereira, São José dos Campos - SP HORÁRIO 21h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, transmite o jogo desta quarta-feira, em São José dos Campos

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após terminar a primeira fase na liderança do grupo 15 com três vitórias, o Corinthians agora volta as suas atenções ao mata-mata da Copinha.

Maior campeão da história do torneio, o Timão segue firme em busca de mais uma taça.

Do outro lado, o Ituano foi o segundo colocado do grupo 16, com uma vitória, um empate e uma derrota.

O Rubro-Negro promete brigar de igual para igual com o poderoso rival.

Provável escalação do Corinthians: Alan Gobetti, Leo Maná, Alemão, Robert Renan, Mandaca, Reginaldo, Keven, Biro, Felipe Augusto, Matheus Araújo, Giovane. Técnico: Diogo Siston.

Provável escalação do Ituano: Jian, Madison, Guilherme, Bryan, Thiago, Matheus, Pedro, Calebe, Reidiner, Kaique e Gustavo. Técnico: Luiz Antonio Moraesr.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA São José 0 x 2 Corinthians Copa São Paulo de Futebol Júnior 10 de janeiro de 2022 River-PI 0 x 2 Corinthians Copa São Paulo de Futebol Júnior 7 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO A definir A definir A definir A definir

ITUANO

JOGO CAMPEONATO DATA Concórdia 0 x 3 Ituano Copa São Paulo de Futebol Júnior 10 de janeiro de 2022 Ituano 0 x 2 Fortaleza Copa São Paulo de Futebol Júnior 7 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO A definir A definir A definir A definir

