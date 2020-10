Corinthians x Internacional: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (31), pela 19ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Deixando de lado a derrota para o no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, o recebe o Interncional neste sábado (31), às 19h (de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real, clicando AQUI.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO SERÁ?

JOGO Corinthians x DATA Sábado, 31 de outubro de 2020 LOCAL Neo Química Arena - HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após ser derrotado pelo América-MG por 1 a 0 no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do , o Corinthians se concentra no Brasileirão.

Mais times

Insatisfeito com o placar no meio da semana, o técnico Vagner Mancini afirmou que poderá realizar algumas mudanças na equipe. No entanto, ele mantém mistério sobre os 11 iniciais.

Jô, com contratura muscular na panturrilha direita, é tratado como dúvida, enquanto Fábio , Otero e Gustavo Mosquito podem retornar.

Já o Internacional, líder do Brasileirão, com 35 pontos, busca mais três pontos para seguir na ponta da tabela da classificação.

Após um período de treinamentos com a seleção sub-20, o jovem Yuri Alberto é aguardado em São Paulo e pode ficar à disposição do técnico Eduardo Coudet.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, Marllon, Gil e Lucas Piton (Fábio Santos); Xavier e Cantillo; Otero (Ramiro), Mateus Vital, Cazares e Everaldo (Jô ou Boselli).

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Heitor, Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Marcos Guilherme, Edenílson e Patrick; Thiago Galhardo e Abel Hernández

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 Corinthians Campeonato Brasileiro 22 de outubro de 2020 Corinthians 0 x 1 América-MG 28 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO América-MG x Corinthians Copa do Brasil 4 de novembro de 2020 21h30 (de Brasília) x Corinthians Campeonato Brasileiro 7 de novembro de 2020 21h (de Brasília)

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 2 x 2 Campeonato Brasileiro 25 de outubro de 2020 Atlético-GO 1 x 2 Internacional Copa do Brasil 28 de outubro de 2020

Próximas partidas