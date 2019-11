Corinthians x Internacional: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (17), visando a classificação para a Libertadores; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando o G-6 do Campeonato Brasileiro, e entram em campo neste domingo (17), às 18h (de Brasília), em duelo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, além do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO E ONDE É?

JOGO Corinthians x Internacional DATA Domingo, 17 de novembro LOCAL Pacaembu - , BRA HORÁRIO 18h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo, além do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você fica ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CORINTHIANS

Com apenas uma vitória nos últimos dez jogos, o entra em campo pressionado neste domingo, com os mesmos pontos que o Colorado na tabela de classificação.

Mateus Vital pode entrar no lugar de Pedrinho, que está com a seleção pré-olímpica, enquanto Cássio retorna.

Por outro lado, Gabriel, suspenso, está fora, assim como Michel Macedo e Régis, lesionados.

Provável escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Ralf; Junior Urso, Mateus Vital, Sornoza e Janderson; Boselli.

INTERNACIONAL

A importante vitória sobre o na última rodada fez o Inter retornar para a zona de classificação para a Libertadores.

Para o confronto, Guerrero pode ser o principal. O peruano vai se juntar à delegação e se tiver condições, vai para o jogo.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Heitor, Rodrigo Moledo, Cuesta e Uendel; Edenilson e Lindoso; Pottker, D'Alessandro e Patrick; Sobis (Guerrero)

RETROSPECTO ENTRE AS EQUIPES

Em 77 confrontos entre as equipes, o Corinthians levou a melhor em 26 oportunidades, contra 20 do Internacional. No entanto, foi o empate que prevaleceu: 31.

No entanto, a última derrota do ocorreu em no returno do Brasileirão 2016, quando perderam por 1 a 0. De lá para cá, foram quatro empates e uma vitória.

DATA JOGO COMPETIÇÃO 2019 Internacional 0 x 0 Corinthians Brasileirão 2018 Corinthians 1 x 1 Internacional Brasileirão 2018 Internacional 2 x 1 Corinthians Brasileirão 2017 Corinthians 1 (3) x (4) 1 Internacional Copa do 2017 Internacional 1 x 1 Corinthians

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 3 x 2 Brasileirão 6 de novembro 1 x 1 Corinthians Brasileirão 9 de novembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Palmeiras Brasileirão 17 de novembro 16h (de Brasília) Palmeiras x Brasileirão 24 de novembro 18h (de Brasília)

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 2 x 0 Internacional Brasileirão 7 de novembro Internacional 2 x 1 Fluminense Brasileirão 10 de novembro

Próximas partidas