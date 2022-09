Corinthians x Internacional: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste domingo (4), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Brigando pelo G-4, Corinthians e Internacional se enfrentam neste domingo (4), na Neo Química Arena, a partir das 16h (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Depois de vencer o RB Bragantino por 1 a 0, o Corinthians busca emplacar a segunda vitória consecutiva. Atualmente, soma 42 pontos.

Para o confronto, o técnico Vítor Pereira não poderá contar com Du Queiroz, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Cantillo, Ramiro e Roni são as opções para a vaga.

Raul Gustavo, com dores no adutor da coxa direita, e Adson, com dores na região do púbis, são tratados como dúvidas.

Do outro lado, o Internacional chega embalado com três vitórias consecutivas. No momento, soma os mesmos 42 pontos que o rival deste domingo.

"É um jogo muito importante, a gente sabe da qualidade deles em um confronto direto onde os três pontos são muito importante. A gente trabalhou firme pra ir em busca dos três pontos lá", afirmou Vitão.

O técnico Mano Menezes mantém mistério como deve escalar a equipe, mas Johnny e Mauricio podem seguir no meio-campo.

Em 83 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 27 vitórias, contra 20 do Internacional, além de 36 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão, as equipes empataram por 2 a 2.

Prováveis escalações

Possível escalação do CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Cantillo (Roni ou Ramiro), Fausto Vera e Renato Augusto; Gustavo Mosquito, Róger Guedes e Yuri Alberto.

Possível escalação do INTERNACIONAL: Daniel; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Johnny, De Pena, Mauricio e Wanderson; Alemão.

Desfalques da partida

Corinthians:

Du Queiroz: suspenso (terceiro cartão amarelo).

Internacional:

sem desfalques confirmados.

Quando é?