Corinthians x Internacional: como a rivalidade nasceu e cresceu

Apesar de serem de estados diferentes, Corinthians e Internacional protagonizam uma das rivalidades mais intensas do Brasil. Neste sábado (3), o Timão recebe o Colorado na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Esse rivalidade surgiu em 2005, quando Inter e Corinthians brigavam pelo título brasileiro daquele ano, quando a Máfia do Apito veio à tona. O escândalo revelou que o árbitro Edílson Pereira de Carvalho havia manipulado alguns jogos do campeonato, o STJD anulou 11 partidas que o juiz apitou na competição.

A decisão beneficiou diretamente o Corinthians que havia perdido nos dois jogos que foram anulados, com isso o Timão conquistou quatro pontos jogando as partidas novamente, e o Inter que era lider, caiu para o terceiro lugar. Os dois brigaram até a última rodada pelo título, que acabou com o Corinthians como campeão.

A Goal te mostra alguns capítulos dessa rivalidade histórica entre os times.

Rebaixamento do Corinthians

Após o título do Corinthians em 2005, dois anos depois o Timão brigaria pelo rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Mas a pergunta que nunca se calou foi, será que o Inter entregou o jogo contra o Goiás para empurrar o Corinthians?

A gente nunca vai saber, mas o goleiro Felipe, disse que tinha certeza que o Internacional havia entregado o jogo: "Nós sabemos como é jogador. Temos amigos lá e o futebol tem muita rotatividade. Alguns jogadores do Inter nos passaram que tinham três ou quatro lá que pretendiam entregar o jogo. Estes não merecem vestir a camisa do Inter. Quem é sabe", disse o goleiro.

Em 2007, o Corinthians terminou a competição em 17º, com 44 pontos, rebaixando o time naquele ano.

Episódio do DVD

Inter e Corinthians disputavam a final da Copa do Brasil de 2009, foi quando o Colorado produziu um DVD com lances onde supostamente o Corinthians havia sido beneficiado pela arbitragem. O presidente do Inter na época, Fernando Carvalho entregou o DVD com os lances, no dia do sorteio da arbitragem do jogo.

O então presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, se irritou com episódio e até ameçou o presidente do Inter, mas após um empate no Beira-Rio, por 2 a 2, o Timão se sagrou campeão. O DVD então virou motivo de zoação por parte dos corintianos com o Inter.

Outros confrontos

Outro momento muito conhecido, foi o pênalti onde o goleiro Felipe, ficou paralisado no meio gol. Em 2009, Flamengo, São Paulo, e Internacional brigavam pelo título. Na reta final do campeonato, o Flamengo bateu o Corinthians, o que deixou o Inter com o vice-campeonato. Até hoje aquele pênalti é lembrado pelos Colorados.

(Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

E a história não para por aí, briga por Tite, disputa por Abel Braga, disputa por jogadores são um dos outros motivos que só apimentam a rivalidade. Um dos últimos confrontos mais lembrados foi na última rodado do Brasileirão 2020, Inter e Flamengo disputavam o título brasileiro, na última rodada o Flamengo foi derrotado pelo São Paulo, o que deixava o Inter próximo do título com uma vitória contra o Corinthians.

O jogo não saiu do 0 a 0 graças ao goleiro Cássio, que pegou tudo e mais um pouco naquela partida. O Flamengo ficou com o título e o Inter com o vice-campeonato em 2020.

Em toda a história, Corinthians e Internacional já se enfretaram em 88 jogos. Foram 30 vítorias do Timão, 35 empates, e 35 vitórias do Colorado. E hoje, a história deve ser reescrita novamente, e aí, torcedor, quem deve sair com a vitória na partida deste sábado?