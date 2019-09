Corinthians x Independiente del Valle: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

O DAZN leva a você mais um jogo com transmissão exclusiva da Copa Sul-Americana para o Brasil nesta quarta-feira (18)

O recebe o pelo primeiro jogo da semifinal da , nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), na Arena Corinthians, com o DAZN transmitindo com exclusividade para o o duelo ao vivo.

Veja informações da partida!

JOGO Corinthians x Independiente del Valle DATA Quarta-feira, 18 de setembro LOCAL Arena Corinthians - , BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

A partida terá transmissão exclusiva do DAZN para todo o território do Brasil. Aqui, na Goal, você poderá acompanhar todos os lances em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CORINTHIANS

O técnico Carille vai manter o mistério sobre a sua escalação para o primeiro duelo da semifinal da Copa Sul-Americana, mas o time está concentrado e consciente que precisa de um bom resultado em casa para não depender de um milagre fora.

"Eles estão na vice-liderança no , temos que nos concentrar. Sabemos a pressão que será lá. Temos que conseguir o quanto antes o resultado aqui. A gente sabe disso tudo. Depois do jogo do conversamos no vestiário para estar todo mundo focado", disse Gil.

"Importante jogar em casa e construir um bom resultado, ainda mais sem levar gols. Professor pede concentração, vamos levar um resultado positivo", completou.

Provável escalação: ​Cássio, Fagner, Manoel, Gil e Avelar; Gabriel; Pedrinho, Urso, Mateus Vital e Clayson; Vagner Love

INDEPENDIENTE DEL VALLE

A equipe equatoriana enfrentará pela primeira vez o , atravessando um bom momento na temporada.

Atualmente, ocupa a vice-liderança do , com 48 pontos, oito a menos que o líder Maraca.

O time comandado por Carille deve ficar de olho em Dájome, artilheiro da equipe na Sul-Americana, com três gols, além de Efrén Mera, camisa 10, camisa 10.

Provável escalação: ​Jorge Pinos; Anthony Landázuri, Luis León, Ricardo Schunke, Segovia; Alan Franco, Cristian Pellerano; Cristian Dájome, Efrén Mera, Jhon Sánchez

Mais artigos abaixo

