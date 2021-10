Corinthians x Ibrachina sub-20: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam nesta quinta-feira (7), às 15h (de Brasília), pela 10ª rodada do Paulistão sub-20; veja como acompanhar ao vivo na internet

O Corinthians enfrenta o Ibrachina nesta quinta-feira (7), às 15h (de Brasília), no Parque São jorge, pela última rodada da primeira fase do Paulistão sub-20. O jogo terá transmissão ao vivo da elevensports.com, na internet. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Corinthians x Ibrachina DATA Quinta-feira, 7 de outubro de 2021 LOCAL Parque São Jorge - São Paulo, SP HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Camilo Morais Zarpelão (SP)

Assistentes: William Trufelli e Rafael de Souza (SP)

Quarto árbitro: Leonidas Sanches (SP)

ONDE VAI PASSAR?

O elevensports.com, serviço de streaming, transmite o jogo desta quinta-feira (7). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com o fim da primeira fase do Paulistão sub-20 se aproximando, o Corinthians já tem assegurado uma vaga para a próxima fase, com 18 pontos. Por outro lado, o Ibrachina ainda tem uma chance de classificação se derrotar o Timão, mas ainda será preciso torcer por um derrota da Juventus. As equipes não devem ter nenhum desfalque para o duelo.

Provável escalação do Corinthians: Alan Gobetti; Léo Mana, Lucas Belezi, Murillo, Reginaldo; Luis Mandaca, Riquelme, Guilherme Biro, Keven Vinicius; Cauê e Arthur Sousa.

Provável escalação do Ibrachina: Cainã; Flávio, Matheus, Murillo, Gabriel Dias; Pablo, Kevin, Breno; Igor, Eduardo e Henrique.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 2 x 1 Corinthians Paulistão sub-20 30 de setembro de 2021 Corinthians 1 x 1 Athletico-PR Brasileirão sub-20 4 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Ibrachina Paulistão sub-20 7 de outubro de 2021 15h (de Brasília) Botafogo x Corinthians Brasileirão sub-20 12 de outubro de 2021 15h (de Brasília)

IBRACHINA

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 1 x 0 Ibrachina Paulistão sub-20 23 de setembro de 2021 Ibrachina 1 x 2 Nacional Paulistão sub-20 30 de setembro de 2021

Próximas partidas