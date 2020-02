Corinthians x Guarani: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Timão busca a classificação na Copa Libertadores nesta quarta-feira (12); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após ser derrotado no por 1 a 0, o entra em campo para encarar o , nesta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), precisando de dois gols de diferença para avançar à próxima fase. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (exceto para RJ, , Tocantins, Acre, Amapá, Amazonas, Roraima e MG), além do canal Sportv, na TV fechada. A Goal trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Corinthians x DATA Quarta-feira, 12 de fevereiro de 2020 LOCAL Arena Corinthians - , BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



quer a classificação na Libertadores / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo pela TV Globo (exceto para RJ, Goiás, Tocantins, Acre, Amapá, Amazonas, Roraima e MG), além do canal Sportv, na TV fechada. Aqui, na Goal, você acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Apresentando dificuldades para encontrar um equilíbrio neste início de temporada, o Corinthians entra em campo pressionado por uma bom resultado e com o apoio de sua torcida para avançar de fase na Libertadores. O triunfo por dois ou mais gols de diferença classifica a equipe alvinegra.

Pedrinho, que estava com a seleção olímpica, pode retornar para o duelo decisivo.

Por outro, o Guarani, invicto há sete jogos, pode até mesmo empatar para seguir na competição.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, P. Henrique, Gil e L. Piton (Sidcley); Camacho e Cantillo; Everaldo (Pedrinho), Luan e Janderson (V. Love); Boselli

Provável escalação da Guarani: Servio; Á. Benítez, Báez, ña e G. Benítez; Florentin, Ramírez, Redes, Morel e E. Benítez; F. Fernandez

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Guarani 1 x 0 Corinthians 5 de fevereiro Corinthians 0 x 1 Inter de Limeira 9 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Corinthians Campeonato Paulista 15 de fevereiro 19h (de Brasília) Água Santa x Corinthians Campeonato Paulista 22 de fevereiro 15h (de Brasília)

GUARANI

JOGO CAMPEONATO DATA Guarani 1 x 0 Corinthians Copa Libertadores 5 de fevereiro Guarani 4 x 2 8 de fevereiro

Próximas partidas