Corinthians x Grêmio: escalação, desfalques e mais da final da Supercopa Feminina do Brasil 2022

O Corinthians e o Grêmio se enfrentam nesta domingo (13), na Neo Química Arena, às 10h30 (de Brasília), pela grande final da primeira edição da Supercopa Feminina do Brasil.

As Brabas chegam para a final com o melhor ataque da competição, com cinco gols marcados, e a melhor defesa, sem sofrer nenhum gol até o momento.

Já a equipe do Grêmio chega para a final após eliminar o Flamengo na semifinal, nos pênaltis, após um empate no tempo normal.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para a grande final o técnico Arthur Elias poderá contar com todas as jogadoras, sem desfalques.

No lado do Grêmio, a técnica Patrícia Gusmão também terá todas as suas jogadoras disponíveis para o duelo da grande final.

Possível escalação do Corinthians: Kemelli; Katiuscia, Campiolo, Tarciane (Erika) e Yasmim; Diany, Liana e Gabi Zanotti; Gabi Portilho, Tamires e Adriana.

Possível escalação do Grêmio: Lorena; Laís, Pati Maldaner, Tuani e Jéssica Soares; Cássia, Pri Back e Rafa Levis; Lais Estevam, Caty e Luany.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Corinthians x Grêmio será transmitido ao vivo pela Globo, da TV aberta, e pelo Sportv, da TV fechada, neste domingo.