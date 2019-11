Corinthians x Fortaleza: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Timão volta a campo nesta quarta-feira (6) pelo Brasileirão após goleada para o Flamengo; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após a goleada sofrida para o Flamengo e a demissão do técnico Fábio Carille, o busca reencontrar o caminho da vitória. Nesta quarta-feira (6), o recebe o , às 19h30 (de Brasília), em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Corinthians x Fortaleza DATA Quarta-feira, 6 de novembro LOCAL Arena Corinthians - , SP HORÁRIO 19h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Fiel só pensa na vitória para apagar a goleada sofrida para o na última rodada do Brasileirão/ Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CORINTHIANS

Fábio Carille não resistiu a goleada sofrida para o Flamengo na última rodada do Brasileiro e acabou sendo demitido. Enquanto o Corinthians não confirma oficialmente Tiago Nunes, ex-técnico do -PR, Dyego Coelho assume interinamente o comando da equipe.

Prometendo uma mudança de postura na equipe, Coelho já admitiu que não poderá contar com o goleiro Cássio, com dores no quadril, enquanto Fagner, com dores musculares, é dúvida.

"A grande mudança é comportamental. Precisa mudar o mais rápido possível. Sobre jogadores, vamos definir agora. Mas é aquilo que sempre falo: o comportamento dá algumas situações que você precisa mudar, dentro de campo. Perdeu a bola, tem que ter comportamento. Falta um comportamento melhor. Treinamos ontem (segunda) e já deu para perceber mudança", disse.

Atualmente, o Timão ocupa a oitava posição, com apenas 45 pontos.

Provável escalação do Corinthians: Walter, Fagner, Gil, Bruno Méndez, Marllon e Carlos Augusto; Ralf; Ramiro, Pedrinho, Urso, Clayson; Boselli

FORTALEZA

Sem perder há quatro jogos (dois empates e duas vitórias), o Fortaleza de Rogério Ceni busca garantir o quanto antes a sua permanência na Série A do Brasileirão. No entanto, Rogério Ceni sabe que não será fácil o duelo contra o Corinthians, apesar do momento atravessado pelo rival.

"Não acredito que dê para tirar proveito da situação do Corinthians. Produz aquilo sempre, veio aqui e venceu a gente. É um jogo que para qualquer equipe é muito difícil.", disse.

Para o confronto, o técnico não poderá contar com André Luís, por questões contratuais. Por outro lado, Edinho está de volta ao time.

Atualmente, a equipe ocupa a 12ª posição, com 36 pontos.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Gabriel Dias, Jackson, Quintero e Bruno Melo; Araruna e Nenê Bonilha; Edinho, Felipe Pires, Osvaldo e Wellington Paulista

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 1 Corinthians Brasileirão 31 de outubro Flamengo 4 x 1 Corinthians Brasileirão 3 de novembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Corinthians Brasileirão 9 de novembro 19h (de Brasília) Corinthians x Brasileirão 17 de novembro 16h (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 1 x 3 Fortaleza Brasileirão 30 de outubro Fortaleza 2 x 2 Brasileirão 2 de novembro

Próximas partidas