Corinthians x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Timão entra em campo nesta quarta-feira (26), pela quinta rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e entram em campo na noite desta quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), na Arena, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para SP, CE, SC, PR, TO, MS, MT e PE), além do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Corinthians x Fortaleza DATA Quarta-feira, 26 de agosto de 2020 LOCAL Arena do Corinthians - HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Alexandre Schneider/Getty

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando a segunda vitória consecutiva no Brasileirão, o Corinthians recebe o Fortaleza nesta quarta (26), em Itaquera.

O técnico Tiago Nunes terá o retorno Mateus Vital, que volta a ficar à disposição, após ser substituído por Léo Natel na vitória sobre o por 3 a 1.

Recém-contratado, Otero também já treina ao lado do grupo, mas ainda não será relacionado para o confronto.

Já o Fortaleza aparece na 16ª posição, com quatro pontos (duas derrotas, um empate e uma derrota), e busca encerrar o jejum de não conseguir nenhum time paulista há mais de dois anos.

Antes do embarque para a cidade de São Paulo o elenco tricolor realizou atividades no Pici.



Na quarta-feira,@Corinthians e Fortaleza se enfrentam em jogo adiado, válido pela 5ª rodada do #Brasileirão2020. Pra cima deles, tricolor!#FEC #SCCPxFOR #FortalezaEC pic.twitter.com/gCakLaAS9z — Fortaleza EC ⭐️ (@FortalezaEC) August 24, 2020

Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Sidcley; Gabriel (Éderson) e Cantillo; Ramiro, Araos (Luan) e Mateus Vital (Léo Natel); Jô.

Provável escalação do Fortaleza: a definir.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 0 Corinthians Campeonato Brasileiro 15 de agosto de 2020 Corinthians 3 x 1 Coritiba Campeonato Brasileiro 20 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Corinthians Campeonato Brasileiro 30 de agosto de 2020 11h (de Brasília) x Corinthians Campeonato Brasileiro 2 de setembro de 2020 19h15 (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 0 x 0 Campeonato Brasileiro 16 de agosto de 2020 Goiás 1 x 3 Fortaleza Campeonato Brasileiro 20 de agosto de 2020

Próximas partidas