Corinthians x Fortaleza: escalação, desfalques e mais do jogo do Brasileirão Série A 2022

Na Neo Química Arena, Corinthians e Fortaleza entram em campo neste domingo (1), às 16h (de Brasília), pela quarta rodada do Campeoanto Brasileiro.

O Timão quer a vitória para tentar alcançar a liderança, enquanto o Tricolor busca os primeiros pontos na competição.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Corinthians tem dúvidas no elenco para o jogo na Neo Química Arena.

O técnico Vítor Pereira aguarda pelo resultado do exame do covid-19 para saber se poderá estar à beira do gramado. Além disso, há alguns jogadores com desgaste muscular e um novo revezamento no time deve ser promovido.

O Fortaleza não tem problemas no elenco para o duelo deste domingo.

O técnico Vojvoda deve mandar a campo força máxima, já que o Tricolor ainda não venceu na competição.

Possível escalação do Corinthians: Cássio, Rafael Ramos, João Victor (Gil), Raúl Gustavo e Lucas Piton; Cantillo, Paulinho e Giuliano; Gustavo Mosquito (Mantuan), Róger Guedes e Júnior Moraes.

Possível escalação do Fortaleza: Max Walef; Tinga, Benevenuto e Titi; Felipe, Jussa, Lucas Lima, Lucas Crispim e Pikachu; Moisés e Romero.

DESFALQUES

CORINTHIANS:

João Pedro: lesionado.

FORTALEZA:

sem desfalques confirmados.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Corinthians e Fortaleza será transmitido ao vivo pela Globo, na TV aberta, e pelo Premiere, na TV fechada, neste domingo.