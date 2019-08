Corinthians x Fluminense: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quinta (22) de olho na semifinal da Copa Sul-Americana; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e começam a decidir uma vaga na semifinal da nesta quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), na Arena Corinthians. O duelo terá transmissão exclusiva do DAZN, plataforma de streaming esportivo. Na Goal, você acompanha em tempo real, lance a lance, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

JOGO Corinthians x Fluminense DATA Quinta-feira, 22 de agosto LOCAL Arena Corinthians - , BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo entre Corinthians x Fluminense será exibido pelo DAZN neste mês. O torcedor que quiser acompanhar os jogos do time precisa assinar o serviço de streaming. O primeiro mês é gratuito.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CORINTHIANS

Focado em conquistar o seu segundo título na temporada, o técnico Carille preparou a equipe para o primeiro duelo das quartas de final da Copa Sul-Americana sem mistérios. Enquanto o goleiro Cássio e o lateral-esquerdo Danilo Avelar têm volta garantida na quinta, após cumprirem suspesão na vitória sobre o por 2 a 0 na última rodada do Brasileirão, Vagner Love e Sornoza podem seguir na reserva.

O classificado do confronto entre os brasileiros medirá forças com o Independiente Del Valle, do .

Escalação titular: Cássio, Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel; Pedrinho, Júnior Urso, Mateus Vital, Clayson e Boselli.

FLUMINENSE

Atravessando um momento delicado, o Tricolor perdeu em casa para o por 1 a 0 na última rodada do Brasileirão, resultado que causou a demissão do técnico Fernando Diniz. A equipe será comandada pelo treinador interino Marcão.

Nas oitavas de final, o Fluminense eliminou o no placar agregado por 5 a 2.

Provável escalação titular:

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 0 Corinthians Brasileirão 11 de agosto Corinthians 2 x 0 Botafogo Brasileirão 17 de agosto

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Avaí x Corinthians Brasileirão 25 de agosto 19h (de Brasília) Fluminense x Corinthians Copa Sul-Americana 29 de agosto 21h30 (de Brasília)

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 1 Fluminense Brasileirão 11 de agosto Fluminense 0 x 1 CSA Brasileirão 1 de agosto

Próximas partidas